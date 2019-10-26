Количество договоров микрозайма, заключенных в первом полугодии 2019 года микрофинансовыми организациями Москвы с индивидуальными предпринимателями, выросло более чем в 3,5 раза, до 3 423 договоров, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

«Выросло и количество договоров микрозайма, заключенных за январь — июнь 2019 года с юридическими лицами — на 9,1%, до 3 647 единиц. Средний размер микрозайма для юридических лиц на конец первого полугодия 2019 года составил 1,1 миллиона рублей, уменьшившись в годовом выражении на 2,5%. Величина микрозайма для ИП, в свою очередь, снизилась на 4,6%, до 0,6 миллиона рублей», — говорится в релизе.

Кредитный портфель займов, выданных столичными МФО индивидуальным предпринимателям, на конец первого полугодия составил 2,3 млрд рублей, (рост в 4,6 раза); юрлицам выдано 2,4 млрд рублей (рост в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го).

По состоянию на 1 июля 2019-го общее количество микрофинансовых организаций Москвы составило 352 единицы, что на три единицы меньше аналогичного показателя на конец первого полугодия 2018-го.