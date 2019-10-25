Законопроект о новой системе пенсионных накоплений скоро будет вынесен на обсуждение, документ почти готов. Об этом РИА Новости сообщили источники, близкие к разработчикам документов.

Новая система получила название гарантированный пенсионный план (ГПП). Источники объяснили, что ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать негосударственную пенсию, но с поддержкой государства. Пенсионные взносы в этой системе в размере до 6% освободят от НДФЛ. Работодатели также получат льготы в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль, если он будет софинансировать взносы на пенсию своих сотрудников, и дополнительный социальный вычет, если взносы работника превышают 6%.

Получать пенсии по новой системе можно будет после наступления пенсионного возраста или спустя 30 лет с начала накоплений. Вести реестр участников ГПП будет Национальный Расчетный Депозитарий. Участие в новой системе будет добровольным. Договор будет считаться действительным с первого платежа, кроме того, предусмотрен период охлаждения продолжительностью полгода, когда перечисленные средства можно вернуть. Размер взноса участник определяет сам, менять его размер можно сколько угодно раз.

СМИ: сбережения по негосударственному пенсионному обеспечению застрахуют по аналогии с вкладами По последним данным Банка России, на негосударственную пенсию копят 6,2 млн граждан, многие из них делают это при помощи работодателя.

Стимулировать граждан к участию в новой системе планируется за счет распространения системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании на участников и пенсионные резервы в новой системе, возможность досрочной выплаты в сложных жизненных ситуациях и наследование денег. Предполагается, что гражданам могут разрешить переводить накопления из обязательной пенсионной системы в ГПП. Кроме того, будет предусмотрена смена негосударственного пенсионного фонда и индексация по уровню инфляции. Граждан будут информировать о состоянии счета и поступлении ежемесячного взноса посредством СМС-сообщений, как отмечает агентство, чтобы создать «ощущение осязаемости счета».

Ранее Минфин сообщил о разработке новой системы добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте», который был разработан вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале. Моисеев ранее говорил, что продукт будет представлять собой модернизацию существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения.

