Минфин опубликовал для открытого обсуждения законопроект о гарантированном пенсионном плане — новой системе накопительной пенсии. Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроект устанавливает особенности осуществления НПФ деятельности по гарантированным пенсионным планам. В частности, законопроект устанавливает, что НПФ вправе осуществлять деятельность по гарантированным пенсионным планам в случае внесения его в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц. Пенсионные резервы гарантированного пенсионного плана подлежат обособлению от иных пенсионных резервов НПФ», — отмечается в пояснительной записке.

Планируется, что новый документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Базовый вариант гарантированного пенсионного плана предполагает, что пенсионная выплата назначается на 15 лет (срок дожития в настоящее время составляет 12 лет), а средства будут наследоваться на этапе накопления и после назначения выплат.