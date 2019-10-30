За ближайшие три года пенсии вырастут на 18%, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
«Принят Госдумой в первом чтении бюджет Пенсионного фонда. Там заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции все годы», — сказал он на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов.
Трехлетний бюджет фонда Дума приняла 23 октября.
Согласно документу, в 2020 году он будет дефицитным на 118,4 млрд рублей, в 2021-м — на 28,5 млрд, в 2022-м ожидается профицит в объеме 18,5 млрд.
Из федерального бюджета ПФР в виде трансфертов получит, как ожидается, в 2020 году 3,239 трлн рублей, в 2021-м — 3,216 трлн, в 2022-м — 3,191 трлн.
В ПФР рассказали, как делать добровольные взносы на пенсию
Также можно отчислять взносы на пенсию за близкого человека, который нигде не работает.
Также можно отчислять взносы на пенсию за близкого человека, который нигде не работает.