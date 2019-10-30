За ближайшие три года пенсии вырастут на 18%, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«Принят Госдумой в первом чтении бюджет Пенсионного фонда. Там заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции все годы», — сказал он на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов.

Трехлетний бюджет фонда Дума приняла 23 октября.

Согласно документу, в 2020 году он будет дефицитным на 118,4 млрд рублей, в 2021-м — на 28,5 млрд, в 2022-м ожидается профицит в объеме 18,5 млрд.

Из федерального бюджета ПФР в виде трансфертов получит, как ожидается, в 2020 году 3,239 трлн рублей, в 2021-м — 3,216 трлн, в 2022-м — 3,191 трлн.