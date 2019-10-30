Изменения по вкладам за 30 октября: Райффайзенбанк, Связь-Банк, Морской Банк, СДМ-Банк, Роскосмосбанк, Саммит Банк, Эс-Би-Ай Банк, Тинькофф Банк.

Райффайзенбанк снизил ставки по трем вкладам

Райффайзенбанк понизил ставки по трем депозитам. «Стабильный рост» (на 31, 91, 181, 366 и 730 дней) открывается под 2—4,46% (ранее — под 2—5,05%), а «Личный выбор» (на 31, 91, 181 и 366 дней) — под 2—4,41% годовых (ранее — под 2—4,95%). Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Добро пожаловать!» (премиальный) (от 500 тыс. рублей, 7,5 тыс. долларов на 181 и 366 дней) оформляется в рублях под 4,35—4,65% (прежде — под 5,15—5,35%), в долларах — под 0,4—0,6% годовых (вместо 0,7—0,9%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Пополнять можно вклад «Личный выбор».

Связь-Банк понизил ставки по вкладам в валюте

Связь-Банк снизил ставки по вкладам в долларах и евро. Так, по всем вкладам в евро процентные ставки составят 0,01% годовых.

В долларах депозит «Максимальный доход» (на 91, 181, 367, 730 дней) открывается под 0,1—1,25% годовых (вместо 0,7—1,6%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Ежемесячный доход» (на 91, 181 и 367 дней) привлекается под 0,7—1,24% годовых (прежде — под 0,7—1,54%).

«Пополняемый доход» открывается под 0,1—1,2% (прежде — под 1,3—1,5%), а «Управляемый доход» — под 0,1—1,1% годовых (вместо 1—1,2%). Сроки: 181, 367, 730 дней.

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность депозита «Коллекция классик» (на 91, 181, 367 и 730 дней) составит 0,1—1,5% годовых (вместо 0,75—1,7%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Коллекция элит» привлекается под 0,1—1,45% (ранее — под 1,35—1,65%). Проценты выплачиваются ежемесячно. «Коллекция люкс» оформляется под 0,1—1,3% годовых (вместо 1,2—1,35%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. Срок вкладов составляет 181, 367 и 730 дней.

Минимальная сумма депозитов «Максимальный доход», «Ежемесячный доход», «Пополняемый доход» и «Управляемый доход» составляет 500 долларов, а депозитов «Коллекция классик» «Коллекция элит» и «Коллекция люкс» — 50 тыс. долларов.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Управляемый доход», «Пополняемый доход» и «Коллекция люкс».

Морской Банк снизил ставки по рублевым вкладам

Морской Банк понизил ставки по вкладам «Надежная гавань», «Правильным курсом+», «Море возможностей+» и «Накопительный» на 0,35 процентного пункта, а по вкладу «Морская звезда» — на 0,02 процентного пункта.

Доходность депозита «Надежная гавань» (от 3 тыс. рублей на 91, 181, 275, 367 и 549 дней) составит 5,15—6,8%, а «Накопительный» (от одного рубля на 29 дней) — 3,65% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Правильным курсом+» (от 3 тыс. рублей, от 31 до 549 дней) открывается под 4,5—5,35% годовых.

По вкладу «Морская звезда» (от 30 тыс. рублей на 1 096 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,44%. При досрочном расторжении договора проценты за полные расчетные периоды сохраняются.

Проценты по вкладам «Правильным курсом+» и «Морская звезда» выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Море возможностей+» (от 30 тыс. рублей, от 31 до 549 дней) оформляется под 3,15—3,9% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады, кроме «Надежной гавани», можно пополнять.

СДМ-Банк изменил ставки по вкладам

СДМ-Банк снизил ставки по вкладам. Доходность депозита «Капитал» (от 3 тыс. рублей на 181, 271, 367, 548, 731 и 1 096 дней) составит 3,3—5,3% (ранее — 3,6—5,7%), «Универсальный» (от 500 тыс. рублей на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731 и 1 096 дней) — 2,2—4,4% (ранее 2,6—4,8%), а «Инвестор» (от 700 тыс. рублей на 367, 548, 731 и 1 096 дней) — 3,85—5,55% (прежде 4,25—5,95%). Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока. Предусмотрены дополнительные взносы.

«Доход» (от 3 тыс. рублей на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731 и 1 096 дней) открывается под 4,8—6,6% (ранее — под 4,55—7%), а «Премьер» (от 700 тыс. рублей на 367, 548, 731 и 1 096 дней) — под 5,2—6,85% годовых (вместо 5,55—7,25%).

Доходность депозита «Три товарища» (от 100 тыс. рублей, 1 тыс. долларов на 181 и 367 дней) в рублях составит 6—6,9% (ранее — 6,4—7,3%), в долларах — 1,3—2% годовых (вместо 1,55—2,25%).

Проценты по вкладам «Доход», «Премьер» и «Три товарища» выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. Пополнение по ним не предусмотрено.

По всем вкладам, кроме депозита «Три товарища», предусмотрены расходные операции.

Роскосмосбанк снизил ставки по вкладам

«Доходный» (от 50 тыс. рублей, 500 долларов и евро на срок от 191 до 365 дней) привлекается в рублях под 6,5—6,8%, в долларах — под 1,2—1,5%, в евро — под 0,01% (ранее — под 6,8—7,2%, 1,35—1,65% и 0,2—0,25% соответственно). Выплата процентов — в конце срока.

«Комфортный» (от 30 тыс. рублей, 500 долларов и евро на срок от 101 до 365 дней) можно открыть в рублях под 6—6,6%, в долларах — под 0,9—1,4%, в евро — под 0,01% годовых (прежние ставки: 6,2—7%, 1—1,5% и 0,1—0,15% соответственно). Вклад пополняемый. Проценты выплачиваются в конце срока. Вкладчик может выбрать дополнительные опции на выбор: расходные операции до первоначальной суммы вклада (минус 1 п. п. в рублях, минус 0,3 п. п. в долларах) или ежемесячная выплата/капитализация процентов (минус 0,5 п. п. в рублях, минус 0,2 п. п. в долларах).

Саммит Банк уменьшил ставки по вкладам в рублях в среднем на 0,2 п. п.

«Стабильный VIP» (от 50 тыс. рублей) размещается на 370 дней под 6,4%, на 455 дней — под 6,3% годовых.

«Мой вклад на 95 дней» (от 15 тыс. рублей) можно оформить под 5,7%, а «Мой вклад на 186 дней» (от 30 тыс. рублей) — под 6,2% годовых. По трем вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются в конце срока.

«Триумф» (от 5 тыс. рублей) привлекается на 740 дней под 6,4%, на 1 110 дней — под 6% годовых. Выплата процентов — ежемесячно.

Процентные ставки по «Альтернативному» (от 10 тыс. рублей на 275 и 370 дней) составляют 6,15—6,2% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются и могут выплачиваться вкладчику.

«Интересный» (от 2 тыс. рублей на 370 дней) можно открыть под 5,7% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы принимаются во все вклады, кроме «Мой вклад на 95 дней» и «Мой вклад на 186 дней».

С 31 октября Эс-Би-Ай Банк понизит ставки по вкладам в рублях

С 31 октября Эс-Би-Ай Банк понизит ставки по рублевым вкладам на 0,45—0,55% годовых.

Доходность депозита «Свои правила» (от 30 тыс. рублей на 181, 367, 548 и 730 дней) при открытии в отделении составит 6,25—6,75%, онлайн — 6,5—7% годовых. Процентные ставки указаны при выплате процентов в конце срока и отсутствии возможности пополнения и частичного снятия. При выборе дополнительных опций (пополнение, частичное снятие, выплата процентов ежемесячно или ежемесячная капитализация) ставка по вкладу будет понижена в зависимости выбранной опции.

«Твой год» (от 30 тыс. рублей на 367 дней) в отделении можно будет разместить под 5,85%, онлайн — под 6,1% годовых. Возможно пополнение. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

«Максимальный доход» (от 50 тыс. рублей на 367, 548 и 730 дней) в отделении банка можно будет открыть под 6,45—6,75%, а онлайн — под 6,7—7% годовых. Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Актуальный+» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) процентная ставка при открытии в отделении составит 5,25%, онлайн — 5,5% годовых. Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются.

«Удобный» (от 50 тыс. рублей на 181 день) в отделении можно будет оформить под 5,35%, онлайн — под 5,6% годовых. Возможно пополнение. Проценты ежемесячно капитализируются.

С 1 ноября Тинькофф Банк снижает ставки в рублях по «СмартВкладу»

Тинькофф Банк с 1 ноября снизит ставки в рублях по «СмартВкладу». Так, для вкладов со стандартной ставкой на 12 месяцев процентная ставка составит 5,5% (вместо 6%), на срок от трех до пяти месяцев — 4,5% годовых (вместо 5%). С повышенной ставкой на срок от шести до 24 месяцев процентная ставка составит 6% (вместо 6,5%), на срок от трех до пяти месяцев — 5% годовых (вместо 5,5%).

По вкладам со стандартными ставками на сроки от шести до 11 месяцев и от 13 до 24 месяцев ставки останутся без изменений и составят 5,5% годовых.

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы для вкладов с повышенной ставкой предусмотрены в первые 30 дней с момента открытия вклада, со стандартной — не позднее чем за 30 дней до окончания срока депозита. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.