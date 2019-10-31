Увеличение размера штрафа для автовладельцев за езду без ОСАГО будет самым простым решением стимулировать водителей покупать полис. Такое мнение высказал журналистам директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния.

«Это, на мой взгляд, это самый легко имплементируемый и простой для потребителя способ. Остальные будут звучать крайне жестко: лишение прав и так далее. Мне кажется, это уже избыточно», — сказал он, комментируя предложение об увеличении штрафа за езду без полиса ОСАГО.

Габуния подчеркнул, что нужно обеспечить выполнение закона, чтобы у каждого автовладельца был полис ОСАГО, и позиция Банка России по этому вопросу «однозначная». При этом он отметил, что дестимулировать граждан ездить без ОСАГО будет проверка наличия полиса с помощью камер. «Нужно стимулировать исполнение закона. Каким образом это делать? Здесь много вариантов. Обсуждалась тема и фотовидеофиксации полиса ОСАГО, которая тоже позволит здесь обеспечить исполнение закона и дестимулировать граждан ездить без полиса», — добавил Габуния.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что видеофиксация отсутствия полиса сможет значительно «облегчить проблему» езды автовладельцев без ОСАГО.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал, что штрафовать автомобилистов за отсутствие ОСАГО, выявленное камерами автоматической фиксации правонарушений, начнут в I квартале 2020 года.