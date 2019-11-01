Изменения по вкладам за 1 ноября: БКФ Банк, Газпромбанк, банк «Россия», СИАБ, банк «Оранжевый», Алеф-банк, Совкомбанк, банк «Веста», Кредит Европа Банк, Россельхозбанк.

БКФ Банк предлагает открыть новый вклад «Ключевой стандарт»

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — от 181 до 375 дней. Процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 0,25 процентного пункта, и составляет 6,75% годовых.

Пополнение возможно в течение всего срока, за исключением последних 30 дней. Кроме того, с 91-го дня допускается частичное снятие до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счет. В случае досрочного расторжения договора процентная ставка сохраняется.

Газпромбанк снизил ставки по рублевым вкладам

Изменение составило в среднем 0,5 п. п.

«Для первых» (на три, шесть и девять месяцев) теперь можно открыть под 5,5—6,3%, а «Для сбережения» (на срок от трех месяцев до трех лет) — под 5,2—6,2% годовых. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей.

Процентная ставка по вкладу «Перспектива» с ИСЖ достигает 8,3%, а по депозиту «На вершине» с НСЖ — 8,6% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев и один год.

Инвестиционный вклад «Космос» (от 30 тыс. рублей на шесть месяцев, один и полтора года) оформляется под 6,2—7,1%, «Двойной доход» (от 100 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) — под 6,6—7,1%, «Инвестиционный доход» (от 25 тыс. рублей на три, шесть месяцев и один год) — под 6,6—7,1%, а «На будущее» (от 500 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) — под 7,1—8,1% годовых.

По всем вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются в конце срока.

«На жизнь» можно разместить под 4,8—5,3%, а «Бизнес» — под 4,4—4,9% годовых. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Срок — от трех месяцев до трех лет.

«Пенсионные сбережения» (от 15 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один, два и три года) привлекается под 5,4—5,9% годовых. Проценты ежегодно выплачиваются либо капитализируются.

«Пенсионный доход» (от 500 рублей на один год) можно положить под 4,7% годовых. Проценты ежеквартально капитализируются.

Вклады «На жизнь», «Бизнес» и «Пенсионный доход» можно пополнять.

Банк «Россия» снизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 п. п.

Сезонный вклад «Бархатный сезон» (от 3 тыс. рублей на один, три, шесть, девять месяцев и один год) можно оформить под 5—5,8% годовых. Выплата процентов — в конце срока. Предложение действительно по 30 ноября.

Доходность «Инвестиционного» (от 1 млн рублей на один год) составляет 5,7—5,8% годовых. Процентная ставка увеличивается на 1 п. п. после передачи денежных средств и/или ценных бумаг в доверительное управление в течение десяти дней.

«Надежное будущее» (от 100 тыс. рублей на один год) оформляется под 6,7% годовых. При открытии вклада необходимо заключить договор инвестиционного страхования жизни со страховой компанией «СОГАЗ-Жизнь» или негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ «Газфонд пенсионные накопления». Проценты по обоим вкладам выплачиваются в конце срока.

«Классический» (от 3 тыс. рублей на два, три, четыре и пять лет) можно разместить под 3,7—5,5% годовых. Проценты ежемесячно или ежеквартально капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет вкладчика.

«Универсальный» с выплатой процентов в конце срока открывается под 3,3—4,95%, а с ежемесячной выплатой процентов — под 2,9—4,55% годовых. Минимальная сумма — 3 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев и год.

Пополнять можно вклады «Бархатный сезон», «Классический» и «Универсальный».

СИАБ уменьшил ставки по вкладам в рублях на 0,5 п. п.

«Яркие краски» (от 10 тыс. рублей на три, шесть месяцев и один год) открывается под 5—6,5% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока.

«На высоте» (от 100 тыс. рублей на один год) теперь привлекается под 6% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются. При досрочном расторжении договора по истечении трех месяцев проценты пересчитываются по льготной ставке 5% годовых.

«SIAB-VIP» (от 2 млн 500 тыс. рублей на один год) размещается в рублях под 6,5% годовых. Выплата процентов — ежемесячно.

Доходность «Выгодного» (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев) составляет 4,5% годовых. Предусмотрено пополнение, а также совершение расходных операций. Проценты ежемесячно капитализируются. При досрочном расторжении договора процентная ставка сохраняется.

Банк «Оранжевый» снизил ставки по двум рублевым вкладам

Изменение составило 0,5 п. п.

«Можно все» (от 100 тыс. рублей на один и два года) размещается под 5,3—6% годовых. Возможно пополнение и частичное снятие.

«Премиальный процент» (от 100 тыс. рублей на два года) можно открыть под 6,2% годовых (с первого по 180-й день — 5,9%, со 181-го по 370-й день — 6,1%, с 371-го по 540-й день — 6,3%, с 541-го по 730-й день — 6,5%).

Проценты по обоим вкладам выплачиваются ежемесячно.

Алеф-Банк понизил ставки по рублевым вкладам

Изменение составило 0,25 п. п.

«Океан мечты» (от 200 тыс. рублей) теперь открывается под 6,75—6,8% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Верность традициям» (от 100 тыс. рублей) можно оформить под 6,3—6,6% годовых. По вкладу возможны расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.

Сроки размещения вкладов — 183 и 367 дней. Оба вклада можно пополнять.

Совкомбанк снизил ставки в долларах по вкладу «Постоянный доход»

Минимальная сумма — 500 долларов. Срок — от одного месяца до трех лет. Процентные ставки составляют 1—1,6% годовых. Пополнение возможно суммами от 100 долларов. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Банк «Веста» снизил ставки по рублевым вкладам на 0,2—0,5 п. п.

«Веста — online» (от 100 тыс. рублей на один год) теперь размещается под 6,8% годовых.

«Веста — Копилка» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) открывается под 5,1—6,25%, а «Веста — Капитал» (от 1 млн рублей на один год) — под 5,6—6,35% годовых в зависимости от суммы. Оба вклада пополняемые.

Проценты по трем вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

«Веста — Максимум» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) можно оформить под 5,6—6,75% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

Кредит Европа Банк понизил ставки по вкладам в рублях

Кредит Европа Банк снизил ставки по рублевым депозитам.

Доходность «Срочного» (на 31, 91, 181, 271, 368, 460, 550, 730 и 1 098 дней) составит 3,5—6,55% (ранее — 3,75—6,8%), а «Накопительного» (на 181, 368, 550 и 730 дней) — 1,5—2,5% годовых (вместо 1,75—2,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Рантье» (на 91, 181, 271, 368, 550 и 730 дней) оформляется под 1,5—4,5% годовых (ранее — под 1,75—2,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма депозитов составляет 3 тыс. рублей.

По вкладу «Растущий доход» (от 30 тыс. рублей на 368 дней) проценты начисляются по периодам.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 3% (вместо 3,25%). Проценты ежеквартально капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для вклада «Накопительный».

Россельхозбанк понизил ставки по вкладам в рублях и долларах

Россельхозбанк понизил ставки по вкладам в рублях и долларах. Доходность депозита «Надежное будущее» (от 50 тыс. рублей) составит 6,85—7,3% (ранее — 7—7,6%), а «Инвестиционный» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов) — 6,85—7,5% в рублях (вместо 7—7,75%) и 1,05—1,8% годовых в долларах (ранее — 1,3—1,9%). Срок депозитов — 180 и 395 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Амурский тигр» (от 50 тыс. рублей на 395, 540 и 730 дней) открывается под 6—6,1% годовых (прежде — под 6,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопи на мечту» (от 3 тыс. рублей, 100 долларов на 730 дней) открывается в рублях под 5,85% (вместо 6,1%), в долларах — под 1,15% годовых (вместо 1,4%), а «Пенсионный Плюс» (от 500 рублей на 395, 730 и 1 095 дней) — под 5,8—6% годовых (ранее — под 6—6,1%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Пенсионный доход» (от 500 рублей на 395, 540 и 730 дней) привлекается под 6,1% годовых (прежде — под 6,35%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Пополняемый» (от 3 тыс. рублей, 50 долларов) в рублях оформляется под 5,2—5,85% (ранее — под 5,3—6,15%), а в долларах — под 0,2—1,15% (вместо 0,35—1,4%). По «Комфортному» (от 10 тыс. рублей, 150 долларов) в рублях процентные ставки составляют 4,15—5,35% (ранее — 4,35—5,55%), в долларах — 0,1—1,05% годовых (прежде — 0,3—1,35%). Срок депозитов — 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910 и 1 095 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Доходный» (от 3 тыс. рублей, 50 долларов на 31, 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1 095 и 1 460 дней) при выплате процентов в конце срока можно разместить под 5—7,1% в рублях (ранее — под 5—7,2%) и под 0,01—1,65% годовых в долларах (прежде — под 0,01—1,7%). При ежемесячной выплате процентов в рублях процентные ставки составляют 5—6,1% (ранее — 5—6,35%), в долларах — 0,01—1,2% годовых (ранее — 0,01—1,45%).

При оформлении онлайн вкладов «Пополняемый», «Комфортный» и «Доходный» действуют повышенные процентные ставки.

Пополнять можно вклады «Накопи на мечту», «Пенсионный Плюс», «Пенсионный доход», «Пополняемый» и «Комфортный».