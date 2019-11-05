НПФ «Эволюция» (бывший «Нефтегарант») в III квартале выкупил 0,45 млн собственных акций (9,8%) у компании «РН-Пенсионные активы» за 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на данные отчетности фонда и раскрытия его структуры акционеров. Таким образом, доля «РН-Пенсионные активы» в капитале фонда снизилась до 19%.

На базе НПФ «Эволюция» объединяются несколько частных фондов, принадлежащих «Россиуму» и мажоритарному акционеру ГК «Регион» Сергею Сударикову: НПФ «Согласие», «Социальное развитие» и «Образование». Как планировали в «Регионе» и «Россиуме», завершиться присоединение трех фондов к НПФ «Эволюция» должно в первой половине следующего года. Владельцем «РН-Пенсионные активы» выступают две созданные в конце прошлого года некоммерческие организации (НКО): фонд развития социальной политики и содействия пенсионной реформе «Нефтегарант-защита» и фонд социальных программ содействия пенсионной реформе «Нефтегарант-доверие».

Продажа состоялась по цене в 10,4% от активов. По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павла Митрофанова, сделка похожа на завершение концентрации пенсионных активов в финансовой группе.