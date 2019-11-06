Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. В обновленной версии приложения появились актуальные функции, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Так, прямо в мобильном банке можно оформить кредитный лимит к дебетовой карте «Мир», например к зарплатной карте или к «Единой карте петербуржца» (ЕКП), а также к картам Travel», — говорится в релизе.

Запросить кредитный лимит, узнать одобренную сумму можно и в мобильном телефоне. Подключить затем одобренный кредитный лимит ко всем картам «Мир», включая ЕКП, можно дистанционно, а по карте Travel — только в отделении банка.

Кроме того, в мобильном приложении можно оформить страховой полис для путешественников. «Теперь держателям карт «Яркая», «ЯСчитаю» и Travel, в пакет услуг которых входит страховая программа для путешественников, больше не нужно оформлять полис через контактный центр или в офисе. Эта опция доступна в мобильном телефоне: достаточно нажать на кнопку «Туристическая страховка», подтвердить написание имени и адрес электронной почты, и через несколько секунд полис будет доставлен», — отмечают в банке.