Лидером среди самых интересных профессий стала профессия дизайнера — ее отметили 32% россиян в ходе опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».



Согласно исследованию, 29% опрошенных указали, что самая интересная работа у журналистов. В топ-5 также вошли профессии артиста — так ответили 24% россиян, врача — 22%, ученого — 20% и пилота — 20%.

В варианте «Другое» респонденты часто отмечали такие профессии, как путешественник, блогер, художник, психолог, спортсмен, депутат и президент.

72% россиян интересно работать в своей профессии. Из них многие (13%) работают в сфере строительства и недвижимости. 11% респондентов указали, что они заняты в сфере торговли, 9% работают на транспорте, 7% — в сфере образования, 6% — в медицине.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали такие отрасли, как производство и промышленность, охрана, машиностроение и судостроение.

В исследовании приняли участие 6 600 респондентов из всех регионов России.