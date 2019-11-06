Прокуратура Рязанской области выявила факты незаконного осуществления лизинговой компанией деятельности по предоставлению потребительских займов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как было установлено, ООО «Регион Лизинг», которое не является кредитной организацией, незаконно рекламировало услуги по предоставлению «денег под залог, в том числе под ПТС, автомобиль, спецтехнику». «В ходе проверки установлено, что оформляемые обществом договоры финансовой аренды объектов недвижимости или транспортных средств фактически являются договорами займа, поскольку заключаются на определенный срок, в том числе с правом досрочного погашения, содержат в себе ответственность в виде неустойки за несвоевременное исполнение обязательств», — рассказали в областной прокуратуре.

Таким образом, указанная компания, не являясь кредитной организацией, под видом заключения с физическими лицами договоров финансовой аренды (лизинга) осуществляла деятельность по предоставлению потребительских займов (кредитов) и рекламировала данную деятельность в нарушение требований законодательства, заключают в правоохранительном ведомстве.

По постановлениям прокуратуры в отношении компании возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 14.56 («Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов») и части 1 статьи 14.3 («Нарушение законодательства о рекламе») Кодекса РФ об административных правонарушениях. Дела направлены на рассмотрение в Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области и в суд, следует из сообщения прокуратуры.



Генпрокуратуре, Росфинмониторингу и ЦБ поручено оценить законность возвратного лизинга для физлиц Доклад должен быть представлен до 1 октября 2019 года.

Ранее в Совете Федерации предложили запретить возвратный лизинг для физлиц. Как пояснял автор законопроекта, внесенного в феврале этого года, — первый заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, «поправки направлены на противодействие незаконной практике лизинговых компаний по использованию возвратного лизинга для кредитования граждан. В подобной схеме лизинговые компании избегают соблюдения требований, предусмотренных для потребительского кредитования, фактически оставляя граждан без прав на их имущество, которое, в отличие от кредита, находится до момента выплаты долга не в залоге, а в собственности третьего лица».