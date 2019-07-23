Генпрокуратуре, Росфинмониторингу и Центробанку следует оценить законность схем с участием физлиц по возвратному лизингу транспортных средств. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, свидетельствует информация на сайте Кремля.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации при участии Росфинмониторинга и Банка России провести проверку соблюдения законодательства Российской Федерации лизинговыми компаниями и физическими лицами, заключившими договоры купли-продажи и договоры лизинга, в соответствии с которыми физическое лицо обязуется продать транспортное средство (предмет лизинга) лизингодателю (покупателю) и одновременно выступает в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения, и при необходимости представить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части, касающейся повышения уровня правовой защищенности физических лиц при заключении и исполнении таких договоров», — гласит поручение.

Ответственными за исполнение поручения назначены глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2019 года.

Ранее в Совете Федерации предложили запретить возвратный лизинг для физлиц. Как пояснял автор законопроекта, внесенного в феврале этого года, — первый заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, «поправки направлены на противодействие незаконной практике лизинговых компаний по использованию возвратного лизинга для кредитования граждан. В подобной схеме лизинговые компании избегают соблюдения требований, предусмотренных для потребительского кредитования, фактически оставляя граждан без прав на их имущество, которое, в отличие от кредита, находится до момента выплаты долга не в залоге, а в собственности третьего лица. В такой ситуации, при отсутствии специальных гарантий для граждан, даже при незначительном нарушении заемщиком обязательств по уплате лизинговых платежей потребители могут быть лишены возможности возврата своего имущества».



Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» в апреле разработали памятку для распознавания «серых автоломбардов». Авторы указывали, что «реклама предлагает получить заем под залог имущества. Когда же автовладелец обращается в микрофинансовую организацию, его вводят в заблуждение, предлагая подписать пакет документов возвратного лизинга», в рамках которого лизингополучатель сначала продает свое имущество, а потом берет его в финансовую аренду. Возвратный лизинг как таковой — законная схема, но она позволяет кредитовать граждан для покупки авто в обход надзора Центробанка. «Схема возвратного лизинга позволяет игнорировать нормы закона о потребительском кредите, а процентные ставки и размер неустойки в случае просрочки по подобным договорам ничем не ограничены», — комментировали в ОНФ.

