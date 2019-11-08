Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его семьи на сумму более чем 6 млрд рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

«Исковое заявление Генеральной прокуратуры к Кириллу Черкалину ... удовлетворить частично», — сказала судья.

Ранее ответчик согласился с требованием об обращении в доход государства более 72 млн долларов, 8,5 млн евро, 4 тыс. фунтов стерлингов и 793 млн рублей (в общей сумме около 6,1 млрд рублей), которые полковник получил «из не предусмотренных законом источников». Кроме того, сторона ответчика была согласна с изъятием в доход государства автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок.

Суд обратил в доход государства четыре квартиры, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв. м, 14 нежилых помещений, два автомобиля, 800 млн рублей, 72 млн долларов, около 8,5 млн евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина, а также принадлежащих его родственникам и близким. Общая стоимость обращенного в доход государства имущества, по оценке ГП, составляет более 6,3 млрд рублей.

Суд также взыскал в доход государства 13 часов Rolex и более 23 других хронометров высокой стоимости, в том числе из ценных материалов. Также были обращены в доход государства золотые коллекционные монеты.

Квартиру сестры Черкалина на Мичуринском проспекте суд обращать в доход государства не стал.