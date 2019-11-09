40% работодателей называют «чересчур подвижными» специалистов, которые меняют работу чаще одного раза в год. 32% работодателей считают, что часто менять место работы — значит увольняться раз в полгода. Таковы данные исследовательского центра портала Superjob.

Для 10% представителей кадровых служб критична смена работодателей чаще, чем раз в три года. Для 2% работодателей «слишком мобильный специалист» тот, кто меняет работодателя чаще одного раза в пять лет. Только каждый десятый респондент не считает часто меняющих рабочее место соискателей «летунами».

«Большинство работодателей насторожит резюме кандидата с перерывом в работе от одного года (31%). Полгода перерыва заставят усомниться в профессионализме соискателя 18% работодателей. 9% менеджеров по персоналу подвергают сомнению компетентность претендента, если его перерыв в работе составляет от одного до трех месяцев. Месяц перерыва в работе лишь для 3% работодателей может стать основанием для сомнений. Столько же представителей кадровых служб считают, что любой перерыв — основание для сомнений в компетенции соискателя (3%). Лишь для 27% работодателей перерывы в работе не являются причиной для сомнений в профессионализме кандидата», — говорится в релизе.

Эксперты Superjob также выяснили, как часто, по мнению россиян, следует менять работу по собственному желанию. Так, 22% соискателей придерживаются мнения, что переходить с места на место следует как можно реже. 13% опрошенных считают, что работу можно менять не реже, чем раз в пять лет. По мнению 6% россиян, работодателя следует менять не реже, чем раз в три года. О смене работы раз в десять лет говорили 5% респондентов.

«Один из ста опрошенных полагает, что работу стоит менять ежегодно. Большинство же опрошенных считают, что менять работу нужно по обстоятельствам (48%). Молодежь до 24 лет и россияне с доходом менее 30 тысяч рублей чаще других считают, что работу следует менять по обстоятельствам (по 53%). Респонденты старше 45 лет чаще всего говорили о том, что работу следует менять как можно реже (27%)», — уточнили в Superjob.

В опросах компании приняли участие представители 500 компаний и 3 тыс. граждан изо всех округов России.

