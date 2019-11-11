Внешнеторговый оборот России в январе — сентябре составил 489,4 млрд долларов, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,9%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 133,3 млрд долларов, что на 16,4 млрд меньше, чем в январе — сентябре 2018 года.

Экспорт России за отчетный период составил 311,4 млрд долларов (минус 4,8% в годовом выражении). Доля топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта снизилась до 63,4% (в январе — сентябре 2018 года достигла 64,7%).

Импорт России в январе — сентябре составил 178 млрд долларов (плюс 0,5% к трем кварталам 2018-го). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование, при этом он уменьшился до 45,9% (с 47,2% за сопоставимый период прошлого года).



ФТС на днях также представила данные по импорту Россией товаров из стран дальнего зарубежья за октябрь. Так, по предварительным данным таможенной статистики, в январе — октябре 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 172 млрд 776,3 млн долларов, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,2%. Отдельно в октябре стоимостный объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 17 млрд 174,4 млн долларов, сократившись по сравнению с сентябрем-2019 на 3,7%, а относительно октября 2018 года — на 7,3%.