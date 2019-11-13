Количество преступлений, совершенных с использованием платежных пластиковых карт, выросло за девять месяцев этого года на 130%, а количество преступлений с использованием мобильных телефонов — почти на 91%. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

«Всего количество преступлений, совершенных с января по сентябрь с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составляет 205 116, это на 69,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, с использованием расчетных пластиковых карт — 23 259, это на 130% больше, с использованием средств мобильной связи — 78 479, это больше на 90,7%», — говорится в статистических данных министерства.

Также отмечается, что более 108,5 тыс. преступлений произошло с использованием Интернета, тут также наблюдается рост по сравнению с прошлым годом почти на 44%.

Наиболее часто, согласно статистике, преступления в сфере информационных технологий совершаются в Калининградской области, Калмыкии и Воронежской области. Наименьшее количество таких преступлений зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе и Крыму.