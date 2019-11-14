В России уже со следующего года граждане, оказавшиеся в особых жизненных ситуациях, смогут получать повышенное страховое возмещение по вкладам и счетам в банках в размере до 10 млн рублей. Депутаты обещают, что закон будет принят до конца года, пишет «Коммерсант» .

О том, что законопроект, предполагающий повышенные выплаты страховки по вкладам граждан, оказавшихся в особых жизненных ситуациях, проходит финальный этап согласования в правительстве, сообщил изданию глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. «Думаю, в ближайшее время приступим к рассмотрению, фактически все ведомства дали одобрение, — уточнил он. — Надеюсь, что дальше процесс пойдет быстро и мы примем закон до конца года».

Таким образом, уже в 2020 году вкладчики при особых жизненных ситуациях смогут получать 10 млн рублей страховой защиты на временно высокие остатки на счетах. Под подобными ситуациями понимается, в частности, получение на банковский счет вкладчика средств от продажи жилого помещения, земельного участка, в счет пособий и социальных выплат, а также в счет наследства или возмещения ущерба, который был причинен жизни или здоровью, и т. п.

АСВ в «Обзоре мировой практики страхования вкладов», данные которого приводит «Коммерсант», указывает, что в ЕС предоставляется отдельная защита для так называемых временно высоких остатков на счетах, образовавшихся в результате определенных жизненных ситуаций, таких как продажа недвижимости, получение наследства, увольнение или выход на пенсию, получение инвалидности или выплата в порядке компенсации за причиненный ущерб. В отношении таких средств установлен повышенный лимит страховой защиты на период не менее трех и не более 12 месяцев с момента зачисления на счет денежных средств. В частности, во Франции предусмотрены дополнительные 500 тыс. евро страховой защиты для остатков на счетах (стандартный уровень страхового возмещения в ЕС — 100 тыс. евро), которые возникли менее чем за три месяца до наступления страхового случая. В Великобритании лимит страховой защиты по временно высоким остаткам на счете составляет 1 млн фунтов (стандартный размер — 85 тыс. фунтов) и действует в течение шести месяцев с даты зачисления средств на счет.

Из материала «Коммерсанта» следует, что дополнительную нагрузку на фонд страхования вкладов по таким случаям АСВ оценивает как незначительную — 0,1—0,3% в сравнении с текущей нагрузкой.

Там также говорится, что, по данным АСВ, исключение валютных вкладов граждан из-под страховой защиты в России не рассматривается, хотя в ряде стран устанавливаются пониженные лимиты по вкладам в иностранной валюте или их вовсе не страхуют.



Напомним, летом этого года Банк России опубликовал консультативный доклад «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации». В докладе, в частности, рассматривалась возможность увеличения лимита выплат гражданам в особых жизненных ситуациях и распространения страховой защиты на средства отдельных видов некоммерческих организаций и объединений; на будущее не исключалась возможность включения в периметр системы страхования вкладов других юридических лиц, а также денежных средств, размещенных на счетах нотариусов, адвокатов и иных лиц, счета которых открыты для ведения профессиональной деятельности.

В частности, относительно выплат с повышенным лимитом в 10 млн рублей в особых жизненных ситуациях указывалось, что к таким случаям могут быть отнесены:

продажа жилого помещения и (или) земельного участка (части земельного участка), на котором расположен жилой дом (часть жилого дома), садовый дом (часть садового дома);

получение наследства;

возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат и пособий;

исполнение решения суда;

получение грантов в форме субсидий;

получение денежных средств от благотворительных организаций путем сбора пожертвований или иных добровольных адресных перечислений для лечения тяжелых заболеваний вкладчика либо его близких родственников;

расходы в связи с тяжелым заболеванием вкладчика или члена его семьи.

Согласно концепции ЦБ, право вкладчика-физлица на получение страхового возмещения в повышенном размере по указанным основаниям должно сохраняться только в течение трех месяцев со дня зачисления соответствующих денежных средств на его счет.

Тогда же сообщалось, что, по предварительным оценкам АСВ, трансформации механизма формирования фонда обязательного страхования вкладов в связи с указанными изменениями не потребуется.

В октябре было объявлено, что Банк России разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни.