В России уже со следующего года граждане, оказавшиеся в особых жизненных ситуациях, смогут получать повышенное страховое возмещение по вкладам и счетам в банках в размере до 10 млн рублей. Депутаты обещают, что закон будет принят до конца года, пишет «Коммерсант».

О том, что законопроект, предполагающий повышенные выплаты страховки по вкладам граждан, оказавшихся в особых жизненных ситуациях, проходит финальный этап согласования в правительстве, сообщил изданию глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. «Думаю, в ближайшее время приступим к рассмотрению, фактически все ведомства дали одобрение, — уточнил он. — Надеюсь, что дальше процесс пойдет быстро и мы примем закон до конца года».

Таким образом, уже в 2020 году вкладчики при особых жизненных ситуациях смогут получать 10 млн рублей страховой защиты на временно высокие остатки на счетах. Под подобными ситуациями понимается, в частности, получение на банковский счет вкладчика средств от продажи жилого помещения, земельного участка, в счет пособий и социальных выплат, а также в счет наследства или возмещения ущерба, который был причинен жизни или здоровью, и т. п.

АСВ в «Обзоре мировой практики страхования вкладов», данные которого приводит «Коммерсант», указывает, что в ЕС предоставляется отдельная защита для так называемых временно высоких остатков на счетах, образовавшихся в результате определенных жизненных ситуаций, таких как продажа недвижимости, получение наследства, увольнение или выход на пенсию, получение инвалидности или выплата в порядке компенсации за причиненный ущерб. В отношении таких средств установлен повышенный лимит страховой защиты на период не менее трех и не более 12 месяцев с момента зачисления на счет денежных средств. В частности, во Франции предусмотрены дополнительные 500 тыс. евро страховой защиты для остатков на счетах (стандартный уровень страхового возмещения в ЕС — 100 тыс. евро), которые возникли менее чем за три месяца до наступления страхового случая. В Великобритании лимит страховой защиты по временно высоким остаткам на счете составляет 1 млн фунтов (стандартный размер — 85 тыс. фунтов) и действует в течение шести месяцев с даты зачисления средств на счет.

Из материала «Коммерсанта» следует, что дополнительную нагрузку на фонд страхования вкладов по таким случаям АСВ оценивает как незначительную — 0,1—0,3% в сравнении с текущей нагрузкой.

Там также говорится, что, по данным АСВ, исключение валютных вкладов граждан из-под страховой защиты в России не рассматривается, хотя в ряде стран устанавливаются пониженные лимиты по вкладам в иностранной валюте или их вовсе не страхуют.

ЦБ предлагает обсудить расширение периметра страховой защиты в рамках системы страхования вкладов
ЦБ предлагает обсудить расширение периметра страховой защиты в рамках системы страхования вкладов

В частности, рассматривается возможность увеличения лимита выплат гражданам в особых жизненных ситуациях.

Напомним, летом этого года Банк России опубликовал консультативный доклад «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации». В докладе, в частности, рассматривалась возможность увеличения лимита выплат гражданам в особых жизненных ситуациях и распространения страховой защиты на средства отдельных видов некоммерческих организаций и объединений; на будущее не исключалась возможность включения в периметр системы страхования вкладов других юридических лиц, а также денежных средств, размещенных на счетах нотариусов, адвокатов и иных лиц, счета которых открыты для ведения профессиональной деятельности.

В частности, относительно выплат с повышенным лимитом в 10 млн рублей в особых жизненных ситуациях указывалось, что к таким случаям могут быть отнесены:

  • продажа жилого помещения и (или) земельного участка (части земельного участка), на котором расположен жилой дом (часть жилого дома), садовый дом (часть садового дома);
  • получение наследства;
  • возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат и пособий;
  • исполнение решения суда;
  • получение грантов в форме субсидий;
  • получение денежных средств от благотворительных организаций путем сбора пожертвований или иных добровольных адресных перечислений для лечения тяжелых заболеваний вкладчика либо его близких родственников;
  • расходы в связи с тяжелым заболеванием вкладчика или члена его семьи.

Согласно концепции ЦБ, право вкладчика-физлица на получение страхового возмещения в повышенном размере по указанным основаниям должно сохраняться только в течение трех месяцев со дня зачисления соответствующих денежных средств на его счет.

Тогда же сообщалось, что, по предварительным оценкам АСВ, трансформации механизма формирования фонда обязательного страхования вкладов в связи с указанными изменениями не потребуется.

В октябре было объявлено, что Банк России разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни.

ЦБ предложил распространить систему гарантирования средств граждан на страхование жизни
ЦБ предложил распространить систему гарантирования средств граждан на страхование жизни

Гарантирование инвестиционного дохода, если он предусмотрен договором страхования жизни, устанавливать не планируется.