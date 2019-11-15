В Госдуму поступил законопроект, уточняющий порядок раздела имущества при разводах. Документ также предлагает навести порядок в наследовании, погашении кредитов и банкротстве бывших супругов, сообщает РБК.



В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — «цельным имущественным комплексом», независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил. Документом также предлагается установить правило, что раздел имущества можно начать, только предварительно определив размер доли каждого из супругов.

В существующей практике объекты делятся на категории, и в судах многократно рассматриваются споры о разделе имущества одних и тех же супругов. Например, в первом разбирательстве «делится» недвижимость, во втором — доля в капитале компании, в третьем — деньги на счетах. Это позволяет недобросовестным экс-супругам несколько раз предъявлять разные иски о разделе общего имущества, отмечается в пояснительной записке.

По Семейному кодексу каждый из супругов вправе по своему усмотрению распоряжаться совместным имуществом. При этом нередко один из супругов может быть не согласен с продажей какого-либо имущества, или это произошло у него «за спиной» и стало полной неожиданностью.

Если один из супругов продал общее имущество без согласия другого во время брака, при разводе доля причитающегося ему имущества должна быть уменьшена, считают авторы законопроекта.



Депутаты обратили внимание на распространенную ошибку. Часто один из супругов не регистрирует на себя долю в собственности, например на общую квартиру. По документам она принадлежит только одному из супругов, хотя приобретена на общие деньги. Это создает «огромные риски» нарушения прав другого супруга, а также для будущих покупателей этой недвижимости, отмечают авторы законопроекта. Сейчас Росреестр уточняет сведения ЕГРН, только если гражданин прямо просит об этом в заявлении.



Авторы законопроекта предлагают регистраторам самостоятельно запрашивать сведения в загс и уточнять данные ЕГРН без заявления супругов.

По общим правилам имущество супругов считается совместным и при разводе делится поровну. Однако у пар есть право прописать свои имущественные отношения в брачном договоре. Тогда в случае раздела имущества при разводе или после смерти суд будет ориентироваться в первую очередь на брачный договор.



При этом суд может признать брачный договор недействительным полностью или частично, если он ставит одного супруга в «крайне неблагоприятное положение» (формулировка Семейного кодекса). Авторы законопроекта предлагают исключить из закона оценочную формулировку, которая дает возможности для широкого толкования, при этом не отменяя право одного супругов потребовать признать брачный договор недействительным, если он «оказался кабальной сделкой».

Одним из самых проблемных, но типичных вопросов является погашение долгов при разводе. Депутаты предлагают запретить погашать долги по кредитам или ущерб от преступной деятельности за счет «невиновного» супруга, если в суде доказано, что они возникли после разрыва отношений во время раздельного проживания или средства пошли не на нужды семьи.



Иногда при банкротстве одного из бывших супругов для погашения долгов возникает необходимость продажи имущества другого супруга. Чтобы устранить «перекос» в сторону интересов кредиторов и защитить бывшего супруга должника, депутаты предлагают запретить продавать имущество супругов при банкротстве до раздела общей собственности.

Для защиты прав кредиторов депутаты предлагают обязать супругов сообщать о заключении, изменении или расторжении соглашения о разделе общего имущества.



Отдельная норма законопроекта посвящена взысканию долгов после смерти должника. Нотариусы должны приостановить передачу имущества наследникам банкрота, чтобы у кредиторов была возможность взыскать долги с наследственной массы, предлагают авторы законопроекта.

Отдельные правила депутаты придумали для раздела долей в компаниях. Например, 60% акций в соотношении 30% мужу и 30% жене. Это резко меняет структуру корпоративного контроля, создает риски нестабильности бизнеса и падения стоимости акций, отмечается в пояснительной записке.



Законопроект предлагает запрет на дробление долей в компаниях начиная с 10% уставного капитала. Такие права должны передаваться одному из супругов, а другому присуждаться равноценная компенсация.