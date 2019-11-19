Сбербанк, скорее всего, согласится продать «золотую акцию» обратно «Яндексу» по номинальной стоимости, заявил первый зампред правления банка Лев Хасис.

«Яндекс» в понедельник сообщил, что создает в структуре управления Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому от Сбербанка будет передана «золотая акция» интернет-компании. Позже банк заявил, что получил обращение «Яндекса» с просьбой передать «золотую акцию» компании обратно, и правление банка рассмотрит его 19 ноября.

«Мы с пониманием и поддержкой относимся к инициативам «Яндекса». Вчера было объявлено, что они обратились к нам с просьбой о продаже им обратно «золотой акции». Сегодня на правлении будем этот вопрос рассматривать. И с высочайшей вероятностью, я думаю, в ближайшее время примем решение о том, чтобы согласиться c их предложением и так же по номинальной стоимости, как мы ее покупали, продать им обратно нашу «золотую акцию» для того, чтобы они могли реализовать ту конструкцию, о которой они вчера объявили», — сказал он.