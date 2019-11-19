Государственная дума 19 ноября приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов.

Как отмечается в сообщении на сайте Госдумы, в главный финансовый документ страны на ближайшую трехлетку ко второму чтению было предложено порядка 600 поправок. Ключевые из них касаются поддержки регионов, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин. Также предложенными ко второму чтению поправками решается ряд конкретных вопросов, улучшающих качество жизни людей.

Володин сообщил парламентским журналистам, что в целом принятыми поправками предлагается перераспределить 750,5 млрд рублей: 293,5 млрд — в 2020 году, 235,6 млрд — в 2021-м и 221,4 млрд — в 2022-м. Он напомнил, что «еще до первого чтения бюджета Государственная дума сформулировала приоритеты в работе над проектом закона. Это повышение эффективности расходования бюджетного рубля, сокращение разрыва в финансовой обеспеченности регионов, создание условий для реализации инвестпроектов на местах и развитие сельских территорий».

«Поэтому ключевые поправки, подготовленные депутатами ко второму чтению, касаются именно поддержки регионов. В частности, принята поправка, согласно которой в 2020—2024 годах субъекты РФ должны будут платить ежегодно только 5% от суммы задолженности по бюджетным кредитам с условием, что высвободившиеся средства они направят на реализацию инвестиционных проектов на своих территориях. То есть регион вместо того, чтобы отдавать деньги на погашение долга, сможет вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям, которые, в свою очередь, дадут новые рабочие места и повысят уровень жизни людей. По нашим оценкам, сумма высвободившихся в следующие пять лет средств, которые регионы смогут направить на реализацию инвестпроектов, составит более 440 миллиардов рублей», — сказал Володин. Он добавил, что «в соответствии с поправкой регионы также получат возможность списания части долга в объеме роста поступлений федеральных налогов в результате реализации инвестпроектов».

Комитет Госдумы одобрил поправки в федеральный бюджет на 2019 год Согласно этим поправкам, «ВЭБ.РФ» получит 161 млрд рублей.

Володин подчеркнул, что в этом году впервые уже ко второму чтению бюджета «распределено 94% межбюджетных трансфертов на 2020 год — 203 из 217 (на 2020 год общая сумма межбюджетных трансфертов составляет 2,5 трлн рублей). Так что регионы смогут, не откладывая, начать формирование своих бюджетов». Он напомнил, что «прежде такое распределение происходило не раньше начала следующего года».

Председатель ГД также сообщил, что «ко второму чтению Государственная дума получила запрошенную у правительства информацию об объемах финансирования мероприятий на сельских территориях в рамках отраслевых госпрограмм: в 2020 году эта сумма составит 76,7 миллиарда рублей».

Он отметил, что «поправками ко второму чтению решается ряд конкретных вопросов, улучшающих качество жизни людей».

Депутаты предложили выделить в 2020 году 2 млрд рублей на создание и оснащение физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах. Кроме того, 46,5 млн рублей ежегодно в 2020—2022 годах предлагается направлять на поддержку издания печатной продукции для инвалидов по зрению. Расширяется список редких заболеваний, для которых на приобретение дорогостоящих препаратов выделяются федеральные трансферты — по 2 млрд рублей ежегодно.

«Мы также поддержали предложение правительства ввести дополнительный повышающий коэффициент к выплатам участникам программы «Земский учитель», которые решили приехать работать в Дальневосточный округ: на эти цели будет направлено 171,6 миллиона рублей в 2020 году», — рассказал Володин.

Восстановлена до уровня 2019 года поддержка ряда НКО, в том числе Союза театральных деятелей РФ (с 50 млн до 70 млн рублей) и Благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист» (с 50 млн до 64 млн).

В Госдуме напомнили основные показатели бюджета на 2020-й и последующие годы. Так, доходы в 2020 году составят 20,38 трлн рублей и каждый год будут увеличиваться примерно на 1 трлн. Расходы в 2020 году прогнозируются на уровне 19,5 трлн рублей и тоже будут расти, причем темпами, опережающими доходы. Бюджетный профицит в 2020 году составит 876 млрд рублей, а к 2022 году снизится до 295 млрд.



«ВВП — 112,863 трлн рублей. Инфляция в 2020 году — 3%, в 2021 году — 4%. МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей в месяц», — указано в сообщении.

