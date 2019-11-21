Про закон 115-ФЗ, комплаенс и возможность блокировок счета и интернет-банка слышали все предприниматели. Как правило, новости и слухи об этом носят тревожный характер. У предпринимателя возникают опасения, что именно ему могут заблокировать интернет-банк.