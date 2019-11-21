Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они вырастут до 21,246 трлн, а в 2022-м — до 22,058 трлн.
Расходы бюджета, как ожидается, также будут расти — до 19,503 трлн рублей в 2020 году, до 20,634 трлн в 2021-м и до 21,763 трлн в 2022-м. Профицит федерального бюджета в 2020—2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей.
Среднегодовая цена нефти, согласно прогнозу, составит 57 долларов за баррель в 2020 году и снизится до 56 долларов и 55 долларов за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.
Предельный объем Фонда развития на 2020 год — 585 млрд рублей, на 2021 год — 585 млрд, на 2022 год — 585 млрд. Фонд развития формируется начиная с 2019 года, предусмотрено, что средства фонда будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий госпрограмм РФ, норма будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.
Профицит бюджета, по плану, составит 876 млрд рублей в 2020 году и к 2022-му снизится до 295 млрд рублей.
Приоритетом расходов федерального бюджета в ближайшие три года станут национальные проекты — на них будет выделено около 7 трлн рублей. Финансирование нацпроектов будет ежегодно расти — с 1,982 трлн рублей в 2020 году до 2,692 трлн в 2022-м.
В части государственных программ РФ предусмотрено выделение, в частности, по госпрограмме «Развитие здравоохранения» — 847,5 млрд рублей в 2020 году, 787,6 млрд в 2021-м, 788,1 млрд в 2022-м. По госпрограмме «Развитие образования» — 214,1 млрд рублей в 2020 году, 220,3 млрд в 2021-м, 172,8 млрд в 2022-м. По госпрограмме «Социальная поддержка граждан» — 1,465 трлн рублей в 2020 году, 1,511 трлн в 2021-м, 1,55 трлн в 2022-м. По госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия — 283,6 млрд рублей в 2020 году, 291,2 млрд в 2021-м, 327,3 млрд в 2022-м; по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» — 102,7 млрд рублей в 2020 году, 84,6 млрд в 2021-м, 91,4 млрд в 2022-м.
Предусматривается выделение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ: в 2020 году — 2,552 трлн рублей, в 2021 году — 2,566 трлн, в 2022 году — 2,482 трлн.
Предусматриваются бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) из федерального бюджета: в 2020 году — 0,97 млрд рублей (14,7 млн долларов), в 2021 году — 2,1 млрд рублей (31,7 млн долларов).
Ко второму чтению было принято 611 поправок.