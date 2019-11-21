Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они вырастут до 21,246 трлн, а в 2022-м — до 22,058 трлн.

Расходы бюджета, как ожидается, также будут расти — до 19,503 трлн рублей в 2020 году, до 20,634 трлн в 2021-м и до 21,763 трлн в 2022-м. Профицит федерального бюджета в 2020—2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей.

Среднегодовая цена нефти, согласно прогнозу, составит 57 долларов за баррель в 2020 году и снизится до 56 долларов и 55 долларов за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.

Предельный объем Фонда развития на 2020 год — 585 млрд рублей, на 2021 год — 585 млрд, на 2022 год — 585 млрд. Фонд развития формируется начиная с 2019 года, предусмотрено, что средства фонда будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий госпрограмм РФ, норма будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

​Проект бюджета РФ на 2020—2022 годы прошел первое чтение Профицит бюджета, по плану, составит 876 млрд рублей в 2020 году и к 2022-му снизится до 295 млрд рублей.

Приоритетом расходов федерального бюджета в ближайшие три года станут национальные проекты — на них будет выделено около 7 трлн рублей. Финансирование нацпроектов будет ежегодно расти — с 1,982 трлн рублей в 2020 году до 2,692 трлн в 2022-м.

В части государственных программ РФ предусмотрено выделение, в частности, по госпрограмме «Развитие здравоохранения» — 847,5 млрд рублей в 2020 году, 787,6 млрд в 2021-м, 788,1 млрд в 2022-м. По госпрограмме «Развитие образования» — 214,1 млрд рублей в 2020 году, 220,3 млрд в 2021-м, 172,8 млрд в 2022-м. По госпрограмме «Социальная поддержка граждан» — 1,465 трлн рублей в 2020 году, 1,511 трлн в 2021-м, 1,55 трлн в 2022-м. По госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия — 283,6 млрд рублей в 2020 году, 291,2 млрд в 2021-м, 327,3 млрд в 2022-м; по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» — 102,7 млрд рублей в 2020 году, 84,6 млрд в 2021-м, 91,4 млрд в 2022-м.

Предусматривается выделение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ: в 2020 году — 2,552 трлн рублей, в 2021 году — 2,566 трлн, в 2022 году — 2,482 трлн.

Предусматриваются бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) из федерального бюджета: в 2020 году — 0,97 млрд рублей (14,7 млн долларов), в 2021 году — 2,1 млрд рублей (31,7 млн долларов).

Ко второму чтению было принято 611 поправок.