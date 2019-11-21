Прибыль российского банковского сектора по итогам десяти месяцев 2019 года достигла 1,7 трлн рублей против 1,2 трлн за аналогичный период 2018 года. Такие данные приводятся в отчете ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе — октябре 2019 года» .

Как уточняется, речь идет о доналоговой прибыли.

В ЦБ поясняют, что рост финансового результата в этом году носит в значительной мере технический характер вследствие применения корректировок в соответствии с МСФО 9, влияние которых оценивается в 0,3 трлн рублей.

Напомним, прибыль девяти месяцев составила 1,5 трлн рублей. Таким образом, за октябрь показатель прирос примерно на 0,2 трлн.

За весь 2019 год прибыль сектора, по оценкам ЦБ, может составить примерно 1,9 трлн рублей (1,6 трлн без учета МСФО 9).

В октябре прирост активов замедлился (плюс 0,5% против плюс 1% в сентябре), в основном за счет снижения темпов розничного и межбанковского кредитования, а также требований к Банку России.

Чистый прирост портфеля кредитов физическим лицам в октябре был минимальным в текущем году, при этом прирост корпоративного кредитного портфеля в октябре ускорился.

Темпы роста розничного кредитования в октябре стали минимальными с начала года Темпы роста розничного кредитования составили 15,9% за десять месяцев 2019 года по сравнению с 18,7% за аналогичный период 2018-го.

«После трех месяцев снижения валютные корпоративные кредиты в долларовом эквиваленте выросли за октябрь на 0,6%, в значительной мере из-за предоставления кредитов компаниям-экспортерам. Одновременно ускорился месячный прирост рублевых корпоративных кредитов с 0,5% до 0,9%. Некоторая активизация спроса может быть вызвана снижением кредитных ставок, но об устойчивости тренда пока говорить рано», — отмечается в обзоре регулятора.

Рост вкладов в иностранной валюте сменился их сокращением (минус 0,3% в долларовом эквиваленте против плюс 0,8% в сентябре), а вклады в рублях продолжили расти (плюс 0,4%). В результате доля вкладов в иностранной валюте в совокупном объеме вкладов снизилась с 21,1% до 20,9%. «Однако дальнейшему сокращению доли валютных вкладов может препятствовать снижение рублевых депозитных ставок», — добавляют в ЦБ.



В целом ликвидность банковского сектора находится на комфортном уровне, о чем свидетельствует ее сохраняющийся структурный профицит (3,4 трлн рублей на 15 ноября 2019 года).