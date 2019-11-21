Агентство по страхованию вкладов в статусе конкурсного управляющего КБ «Экспресс-Кредит» требует взыскать с 12 бывших топ-менеджеров и собственников банка 2,834 млрд рублей. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы 18 ноября этого года, сообщается на сайте агентства в четверг, 21 ноября.

Ответчиками по иску о привлечении к субсидиарной ответственности указаны Садиков В. В., Антипов А. Ю., Берсон Е. А., Здравомыслов Д. О., Ларин Е. В., Васина О. А., Лосев А. С., Кардашенко М. З., Гирихиди В. П., Верный А. А., Кротов П. Л., Хмельницкий А. В.

Напомним, что Владимир Садиков был председателем правления банка, в которое также входили член совета директоров Александр Антипов, Евгений Ларин, Дмитрий Здравомыслов, Андрей Лосев, Ольга Васина. Евгений Берсон был членом совета директоров банка. Антипов, Садиков вместе с матерью, Берсон, Здравомыслов, а также Михаил Кардашенко были в числе совладельцев кредитной организации.

ЦБ выявил признаки вывода активов из банка «Экспресс-Кредит»​ на 1 млрд рублей Временная администрация банка «Экспресс-Кредит», назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, нашла признаки вывода активов из банка бывшим руководством финучреждения на общую сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

АСВ в ходе конкурсного производства установило, что контролирующими лицами банка были «совершены неправомерные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов и банковской гарантии юридическим и физическим лицам, выводу ликвидных активов кредитной организации в отсутствие сопоставимого встречного предоставления, замене ликвидной ссудной задолженности на недвижимое имущество по существенно завышенной стоимости, выбытию ликвидных ценных бумаг без фактической их оплаты». Кроме того, руководителями банка не предпринимались шаги по предупреждению его банкротства. Все это сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов банка в полном объеме.



ЦБ отозвал лицензию у банка «Экспресс-Кредит» 16 ноября 2016 года. Арбитражный суд Москвы 2 марта 2017-го огласил решение о признании банка «Экспресс-Кредит» банкротом.