Банк «Возрождение» предлагает открыть новый вклад «Теплые отношения».

Минимальная сумма при открытии вклада в отделении банка – 100 тыс. рублей, в дистанционных каналах – 30 тыс. рублей. Срок – шесть месяцев и год. Процентные ставки составляют 6,12—6,27% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются вкладчику.

Возможно увеличение ставки по вкладу до 2 процентных пунктов для владельцев дебетовой карты #НЕПРОСТОКАРТА в зависимости от потраченной суммы.