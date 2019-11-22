Эс-Би-Ай Банк представил новый продукт «Свой круг». В рамках пакета услуг «Свой круг» возможен выпуск нескольких карт близким людям, включая карту для ребенка, подключенных к одному счету. Стоимость подключения пакета составляет 999 рублей, стоимость обслуживания — 299 рублей в месяц (плата не взимается при сумме покупок в месяц от 30 тыс. рублей или при минимальном остатке по всем счетам в размере от 30 тыс. рублей).

В рамках акции до 15 января 2020 года бесплатно предоставляются подключение и обслуживание пакета услуг «Свой круг».

По данному продукту предусмотрена программа лояльности «Круги» — бонусы от 1% до 10% начисляются в зависимости от суммы покупок и выбранной клиентом одной категории из предложенных, 1% — за остальные покупки, а также начисляется процент на остаток до 6% годовых.

«Данный продукт привлекает внимание бесплатным подключением и обслуживанием пакета услуг в рамках акции, а также наличием программы лояльности и возможностью получать доход на остаток по счету», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.

В банке также рассказали, что выпущен новый мобильный банк «Свой круг», в котором объединены счета всей семьи с общей аналитикой и программой лояльности. Также выпущено детское мобильное приложение «Свой круг Start», подключенное к общему семейному счету. Родители могут перечислять ребенку деньги и ставить задания за вознаграждение. Кроме того, для детей в рамках пакета выпускается платежный брелок, подключенный к общему счету.

