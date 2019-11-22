В компании «Ингосстрах» решением совета директоров вводятся две новые должности: президента и первого заместителя генерального директора. Об этом сообщили в страховой компании, пояснив, что одна из ключевых причин трансформации организационной структуры — «необходимость в укреплении лидерских позиций и повышении эффективности операционной деятельности компании» с использованием большого потенциала руководящей команды «Ингосстраха».

Президентом компании назначается Михаил Волков, ранее занимавший должность генерального директора. В новой роли Волков будет курировать направления, связанные с построением эффективной коммуникации компании с клиентами, а также представлением интересов компании во взаимоотношениях с органами государственной власти в сфере законотворческих проектов и взаимодействии с внешними партнерами «Ингосстраха».

«Мы с советом директоров довольно длительное время обсуждали подход, при котором мы можем более точечно сконцентрировать внимание на двух ключевых вопросах: совершенствовании процессов операционной деятельности и взаимодействии с внешней средой, — комментирует Волков. — Моими ключевыми задачами станут работа по построению и укреплению взаимоотношений с партнерами и органами государственной власти. Это важный приоритет нашего бизнеса и серьезная часть общей стратегии развития «Ингосстраха».

Генеральным директором «Ингосстраха» назначен Константин Соколов, который, как подчеркивается в релизе страховщика, обладает многолетним опытом работы в финансовой сфере. Последние несколько лет он занимал должность заместителя председателя совета директоров «Ингосстраха». Основными задачами Соколова будут повышение эффективности операционной деятельности компании, сохранение ее лидерства на страховом рынке и укрепление кадрового состава.

«Обеспечение операционной эффективности и сохранение лидирующих позиций компании на страховом рынке в постоянно меняющихся условиях — это главные задачи, которые стоят передо мной в новой роли. Я считаю, что в данный момент это невозможно без цифровизации бизнеса», — отмечает Соколов.



Первым заместителем генерального директора назначен Иван Матвеев, имеющий большой опыт работы в банковской сфере. Он будет отвечать за совершенствование IT и онлайн-технологий, повышение инновационной активности бизнеса.