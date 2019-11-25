Платформа финансовых продуктов «Развивай.РФ» запущена в эксплуатацию в тестовом режиме. Это совместный продукт Mail.ru Group и госкорпорации «ВЭБ.РФ», Российского экспортного центра, «ДОМ.РФ», Корпорации МСП, фонда «Моногорода.РФ», МСП Банка, Росэксимбанка, компании VEB Ventures, Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, уточняется в сообщении ВЭБа.

На текущем этапе пользователи — от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний — могут воспользоваться агрегатором продуктов перечисленных организаций для бизнеса. Это можно сделать как через простой каталог, так и через сервис «умного» подбора по ИНН.

В числе предложений — проектное финансирование, кредиты, гарантии, экспортное страхование и др. На «Развивай.РФ» пользователь может подать заявку на консультацию или получение продукта, которые ему предоставят партнеры платформы.



В перспективе планируется привлечение новых партнеров с их продуктовыми предложениями.