Сбербанк в рамках выставки «Транспортная неделя — 2019» представил свою новейшую разработку — программно-аппаратный комплекс для организации системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Как отмечается в сообщении банка, распространенном в понедельник, новая система позволяет пассажирам не покупать отдельную транспортную карту, а оплачивать проезд банковской картой, пользуясь при этом бесплатными пересадками, накопительными скидками, безлимитными проездными и «другими удобными инструментами оплаты проезда».

Продукт предусматривает установку автоматических устройств оплаты в транспортных средствах, что дает пассажирам возможность самостоятельно оплачивать проезд без участия кондукторов.

«Уникальность системы заключается в том, что она рассчитывает стоимость проезда автоматически — исходя из GPS-координат входа и выхода пассажира, — указывают в Сбербанке. — Для этого пассажиру необходимо приложить карту на входе и выходе из транспортного средства на нужной остановке».

Оператором системы безналичной оплаты проезда является дочерняя структура Сбербанка — компания «Расчетные решения», а обслуживание эквайрингового оборудования обеспечивает другая компания в экосистеме Сбербанка — «Сбер-Сервис», следует из релиза.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Светланы Кирсановой, банк реализовал эквайринг в общественном транспорте уже 93 городов России. С начала года пассажиры оплатили банковской картой порядка 400 млн поездок в общественном транспорте, сейчас это самая быстрорастущая индустрия в эквайринге. В портфеле транспортных проектов Сбербанка доля платежей банковскими картами в октябре 2019 года составила 48% — с начала года эта цифра выросла втрое.



Банк также работает над реализацией «роуминга» транспортных карт, чтобы пассажиры могли расплачиваться региональными транспортными картами не только в своих домашних регионах.