Группа депутатов Госдумы во главе с членом комитета по контролю и регламенту Натальей Костенко внесла в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий банкам навязывать заемщикам дополнительные услуги и условия кредитования, сообщили в пресс-службе депутата. Поправки вносятся в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». Ранее законопроект был одобрен координационным советом фракции «Единая Россия», а также поддержан ЦБ и Минфином.

Так, запрещается отсылать заемщика на сайт банка для ознакомления с индивидуальными условиями кредитования — они должны быть раскрыты в заключаемом договоре. Кроме того, кредитору запрещается заранее пропечатывать «галочки» и иные знаки согласия, выражающие согласие заемщика с условиями кредитования за самого заемщика.

Документ обязывает кредиторов указывать в условиях потребительского кредита стоимость, порядок и сроки отказа от предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги, оказываемой кредитором или третьими лицами, а при заключении сделки устно об этом информировать, в частности о стоимости страховой услуги и возможности отказа от страховки в «период охлаждения».

Как отмечается в пояснительной записке, в последнее время участились случаи оформления с потребителями финансовых услуг шаблонных кредитных договоров, в которых содержатся условия, ограничивающие заемщика в получении полной и достоверной информации.

«От повышения ответственности банков с помощью предлагаемых изменений выиграют сами банки. Люди, вступающие в честный договор с полным осознанием всех его условий, не будут иметь никаких отговорок для психологического освобождения себя от ответственности при возврате взятого долга ввиду выявленного лукавства банка. Это, безусловно, повысит дисциплину и заемщиков, повлияв в конечном счете на уровень возвратности заемных средств», — отмечает Костенко.