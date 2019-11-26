За год количество потенциальных банкротов по кредитным обязательствам увеличилось незначительно — всего на 4,9%, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В 2017—2018 годах число таких граждан росло гораздо более высокими темпами.

Так, количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, по состоянию на 1 ноября 2019 года составило 1 031,4 тыс. человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). В прошлом году на 1 ноября их количество было 983,3 тыс. человек.

Основная часть граждан — потенциальных банкротов приходится на потребительские кредиты — 65,7%, самая незначительная доля — у должников по ипотеке (2,2%). Рост продемонстрировала доля граждан, имеющих микрозаймы (плюс 2,8 процентного пункта) и потенциальных банкротов по кредитам различных типов (плюс 0,3%). Доли заемщиков — потенциальных банкротов по кредитным картам и потребительским кредитам сократились на 1,7 п. п. и 1,4 п. п. соответственно.

Наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов была отмечена в Свердловской (плюс 15,1%), Самарской (плюс 10,6%), Челябинской (плюс 9,7%) и Иркутской (плюс 9,5%) областях, а также в Москве (плюс 9,2%) и Московской области (плюс 8,6%). Снижение количества должников — в Ханты-Мансийском АО (минус 2,5%), Краснодарском (минус 1,3%) и Ставропольском (минус 1,3%) краях, Республике Башкортостан (минус 0,7%).