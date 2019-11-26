Компенсационные выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отменяются в России с 1 января 2020 года, говорится в указе президента РФ Владимира Путина. Те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты.

Согласно документу, признается утратившим силу указ президента от 30 мая 1994 года, который определял, что ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей назначаются «матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста».

На поддержку семей с детьми в 2020 году выделят 140 млрд рублей Всего на нацпроекты в следующем году правительство собирается направить 2 трлн рублей.

Указом также отменяется норма о начислении 50 рублей ежемесячно студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям.

С 1 января 2020 года выплаты на ребенка в среднем по 10—11 тыс. рублей будут распространены на семьи со средним доходом в размере двух прожиточных минимумов. Оформить их смогут и те семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

