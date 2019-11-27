Темпы прироста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам показали достаточно сильное замедление в октябре после введения обязательного расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Цифры, которые мы уже получили за октябрь, показывают, что достаточно сильное уже наблюдается замедление темпов роста», — отметила она на дискуссии АРБ по долговой нагрузке физлиц.

Так, по итогам октября месячный прирост задолженности по потребкредитам составил 1,3% против 1,6% в сентябре. На 1 ноября аннуализированный темп прироста за последние три месяца снизился до 18,6%. Для сравнения в мае этот показатель был на уровне 25%.

Напомним, с 1 октября банки обязаны рассчитывать ПДН заемщика. По ссудам заемщикам с высокой долговой нагрузкой установлены повышенные коэффициенты риска. Эта мера была призвана охладить рост необеспеченного потребкредитования. Банк России признает, что в качестве побочного эффекта от введения ПДН может произойти некоторое ухудшение качества обслуживания необеспеченных кредитов. Это связано с тем, что наиболее закредитованные заемщики не смогут легко брать новые кредиты.