Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы бывших топ-менеджеров банка «ФК Открытие» на определение об аресте их имущества на общую сумму 289,5 млрд рублей, говорится в материалах суда.

Определением столичного арбитражного суда от 25 июля были арестованы счета пяти бывших руководителей организации. Апелляционный суд 17 сентября оставил без изменения определение первой инстанции. Ответчики просили Арбитражный суд Московского округа отменить эти судебные акты.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было подано в суд в рамках иска о взыскании этой суммы с менеджеров. Арбитраж арестовал имущество и денежные средства на счетах ответчиков за исключением 80% от зарплаты.

В качестве ответчиков заявлены: один из основателей финансовой группы «Открытие» Вадим Беляев, председатель правления банка Евгений Данкевич, вице-президент Геннадий Жужлев, член совета директоров Елена Будник и президент банка Рубен Аганбегян.