«Единая Россия» готовит к внесению в Госдуму законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам, сообщил руководитель фракции, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов. По его словам, инициатива уже обсуждалась с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и была поддержана. Речь идет в том числе о пошлинах и штрафах.

Депутат отметил, что «комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5% до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат». В ряде случаев потребители платят фактически двойную комиссию: тому банку, через который платят, и банку, в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация, пояснил Неверов.

Он напомнил, что с 2021 года такая практика двойных комиссий должна прекратиться по решению Федеральной антимонопольной службы. «Но все равно это несправедливо, люди не только оплачивают обязательные платежи, но и еще сам факт платежа. Банк может зарабатывать на коммерческих платежах и услугах, но оплата [услуг] ЖКХ — это не услуга, это обязательство», — сказал Неверов.