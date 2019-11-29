«Единая Россия» готовит к внесению в Госдуму законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам, сообщил руководитель фракции, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов. По его словам, инициатива уже обсуждалась с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и была поддержана. Речь идет в том числе о пошлинах и штрафах.

Депутат отметил, что «комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5% до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат». В ряде случаев потребители платят фактически двойную комиссию: тому банку, через который платят, и банку, в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация, пояснил Неверов.

Он напомнил, что с 2021 года такая практика двойных комиссий должна прекратиться по решению Федеральной антимонопольной службы. «Но все равно это несправедливо, люди не только оплачивают обязательные платежи, но и еще сам факт платежа. Банк может зарабатывать на коммерческих платежах и услугах, но оплата [услуг] ЖКХ — это не услуга, это обязательство», — сказал Неверов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене «банковского роуминга»

Размер комиссии, взимаемой банком при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их счетам, не может быть обусловлен открытием их в разных обособленных подразделениях.