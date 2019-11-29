Правительство РФ предлагает установить потребность в иностранных работниках на 2020 год почти в 105 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Постановлением предлагается утвердить потребность в иностранных работниках на следующий год в объеме почти 105 тысяч человек. Квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд на территорию страны утверждаются в этом же объеме», — сказала она на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений.

Голикова уточнила, что на места работников, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, планируется привлечь около 30 тыс. человек, в металлообрабатывающую и машиностроительную промышленность — почти 12 тыс., еще столько же — в качестве операторов и машинистов промышленных установок.

Исследование: зарплатные ожидания россиян на 6% ниже, чем у мигрантов Самый низкий разрыв отмечается среди соискателей из Москвы.

Вице-премьер добавила, что потребность определена на основании предложений регионов и сформирована с учетом приоритетного предоставления рабочих мест российским работникам, а также на основании тенденций на рынке труда.



В 2018 году Минтруд РФ предлагал установить на 2019 год квоту почти в 144,6 тыс. человек по привлечению иностранных работников для работы в России, что выше потребности 2018 года на 4 тыс. человек.