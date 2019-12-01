В Татарстане заработал Sky Office банка «Открытие». Sky Office банка «Открытие» будет оказывать до 85% всех дистанционных услуг потенциальным и действующим клиентам малого и среднего бизнеса банка по всей России, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Основные функции Sky Office — это консультации клиентов по телефону и через Интернет, продажа продуктов банка, техническая поддержка по работе в системе дистанционного банковского обслуживания. Новый сервисный центр повысит эффективность процессов операционной и сервисной поддержки, качество дистанционного обслуживания юридических лиц», — говорится в релизе.

За месяц работы в пилотном режиме сотрудники Sky Office уже приняли около 100 тыс. обращений предпринимателей по телефону, при этом 87% звонков принято в первые 20 секунд ожидания, 3,5 тыс. обращений в чатах со средним временем отклика 60 секунд и 13 тыс. электронных писем. Одна из основных функций Sky Office — привлечение новых клиентов — юридических лиц в банк на расчетное обслуживание, открытие счетов, продвижение кросс-продуктов. Доля в общих продажах банка за первый месяц работы уже составила 30%.



Площадь открытого центра Sky Office —- 3 000 квадратных метров, он оснащен передовыми цифровыми технологиями. Формат центра не похож на стандартный офис, здесь нет зонирования и строгого банковского дресс-кода. Здесь все сделано с заботой о сотрудниках: предусмотрены кофе-поинты, зоны отдыха и игровые зоны. Они обеспечат максимальный комфорт и эффективность каждого в ежедневной работе.



«Дистанционные сервисы сегодня очень востребованы клиентами, они весьма эффективны, и «Открытие» как технологичный, постоянно обновляющийся банк будет все активнее их развивать, — отметила руководитель блока клиентского сервиса банка Наталья Смирнова. — В 2020 году мы планируем увеличить численность сотрудников Sky Office в полтора раза, до 300 человек, и в разы увеличить объем своих услуг».