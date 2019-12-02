Арбитражный суд Московского округа подтвердил задолженность председателя совета директоров микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгения Бернштама, арестованного 5 июля, перед Интеркоммерц Банком в размере 2,8 млрд рублей, говорится в постановлении суда.

Бизнесмен обжаловал в кассации определение Арбитражного суда Москвы от 1 июля и постановление апелляции от 28 августа, когда эта задолженность была включена в реестр требований кредиторов Бернштама. Интеркоммерц Банк также является заявителем по делу о банкротстве «Домашних денег».

Кроме того, временный управляющий МФО в августе отказался от заявления об аресте находящихся и поступающих денежных средств на расчетные счета организации.

Суд подтвердил задолженность в 2,8 млрд рублей главы совдира «Домашних денег» перед Интеркоммерц Банком Об этом говорится в материалах суда.

Управляющий Михаил Чернышев обжаловал в апелляции определение столичного арбитража от 10 июня, когда ему было отказано в требовании об аресте. Однако после подачи жалобы в апелляционную инстанцию поступило ходатайство об отказе от нее. Ранее Чернышев сказал, что арест денежных средств предотвратит причинение значительного ущерба и нарушение прав и законных интересов кредиторов Интеркоммерц Банка, исключив возможность затруднения или прекращения сопровождения процедуры банкротства должника из-за отсутствия у него средств, достаточных для финансирования настоящей процедуры.

Ходатайство управляющего не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права и законные интересы конкурсных кредиторов, посчитал арбитраж. Также суд отметил, что управляющим не доказан факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах микрофинансовой организации.