Банк России 2 декабря выпускает в обращение новые памятные монеты из недрагоценных металлов.

В серии «Оружие Великой Победы» выпускаются девять монет номиналом 25 рублей, посвященных конструкторам оружия:

«Конструктор оружия В. Г. Грабин»;

«Конструктор оружия Ж. Я. Котин»;

«Конструктор оружия М. И. Кошкин»;

«Конструктор оружия Б. М. Малинин»;

«Конструктор оружия В. М. Петляков»;

«Конструктор оружия Ф. Ф. Петров»;

«Конструктор оружия Н. Н. Поликарпов»;

«Конструктор оружия С. Г. Симонов»;

«Конструктор оружия Г. С. Шпагин».

На оборотной стороне монет, помимо надписи «Оружие Великой Победы» вверху и фамилии конструктора с его инициалами внизу, размещены рельефные изображения моделей оружия (вместе с названием модели): на монете, посвященной конструктору Василию Грабину, изображена дивизионная пушка ЗИС-3, на монете в честь Жозефа Котина — тяжелый танк ИС-2, на монете в честь Михаила Кошкина — средний танк Т-34, на монете в честь Бориса Малинина — подводная лодка типа «Щука», на монете в честь конструктора Владимира Петлякова — пикирующий бомбардировщик Пе-2, на монете, посвященной Федору Петрову, — гаубица М-30, на монете в честь конструктора Николая Поликарпова — многоцелевой биплан У-2 (По-2), на монете в честь Сергея Симонова — противотанковое ружье Симонова (ПТРС образца 1941 года), на монете в честь конструктора Георгия Шпагина — пистолет-пулемет Шпагина (ППШ-41).



Тираж каждой из монет составляет 1 млн штук.