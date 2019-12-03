Доля обязательных платежей (оплата кредитов, ЖКУ и уплата налогов) в 2019 году превысит 15% от доходов россиян, это критический уровень, пишут «Известия» . В общей сложности россиянам придется заплатить 9,3 трлн рублей, что на 10% больше, чем в 2018-м. Такая оценка содержится в исследовании «БКС Премьер».

Согласно исследованию, рост доли обязательных платежей, прежде всего на погашение кредитов, оказывает давление на благосостояние граждан. Учитывая долю в 15,3%, эксперты «БКС Премьер» прогнозируют рост номинальных располагаемых доходов населения в 2019 году на 3,2—3,8% в годовом выражении. А если скорректировать и на инфляцию, то показатель будет еще ниже — не более 1%. По расчетам аналитиков, если в 2018 году на кредиты приходилась доля в 9,6%, а на ЖКХ и налоги — 5% от доходов населения (14,6% в совокупности), то в этом году эти показатели выглядят следующим образом: 10,4% и 4,9% соответственно. Доля кредитов от доходов за год выросла, тогда как доля ЖКХ и налогов находится на условно стабильном уровне.

По мнению экспертов, рост опережающими темпами расходов на обслуживание кредитов и налоговых платежей — реальная проблема. Так, номинальные доходы растут на 3—4% в год, а кредитование — почти на 20%, что приводит к структурным изменениям. Доля обязательных платежей свыше 15% уже критическая, и она будет расти, поэтому возрастают риски неплатежей, считают эксперты.

Однако кредитование населения в этом году обеспечило рост российского ВВП, следует из результатов исследования. Так, расходы на конечное потребление граждан обеспечили во II квартале рост в 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1%). В то же время экспорт в этом году вносит наиболее заметный отрицательный вклад в минус 1,4% против положительного вклада в рост ВВП прошлого года в 2%. Экономика страны растет благодаря потребкредитованию, но с поправкой на меры по охлаждению рынка, которые принимает ЦБ, уточняют авторы исследования. По их прогнозам, в 2020-м темпы роста потребкредитования могут замедлиться до 12—17% против текущих примерно 20%.

В следующем году ожидаемый рост объемов обязательных платежей может составить порядка 4,2—4,8%, указывается в исследовании. Однако аналитики предупреждают, что если темпы роста потребительского кредитования в 2020 году замедлятся до 4% в год, то экономика может лишиться положительного вклада в рост ВВП со стороны потребительских расходов.