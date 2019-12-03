Азия для ухода от долларовой зависимости создаст новую региональную резервную валюту, что обвалит курс доллара. Возможность такого развития событий в 2020 году не исключает Saxo Bank, опубликовавший свои десять «шокирующих предсказаний» на 2020 год.

Как поясняется в «шокирующих предсказаниях» (суть приводится в релизе банка), «они касаются в основном серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной ударной волной. Хотя эти предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов Saxo на 2020 год, они предупреждают, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления вышеупомянутых событий как пренебрежимо малую».

«Ввиду углубления торгового конфликта и уязвимости к угрозам США превратить доллар (и контроль над мировыми финансами) в оружие, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) создает новый резервный актив под названием «азиатское право заимствования» — Asian Drawing Right, или ADR, причем один ADR равен двум долларам США, что делает его самой крупной в мире валютной единицей», — гласит одно из «шокирующих предсказаний».

Как поясняется, цель этого шага — «устранение американского доллара из региональной торговли». «Местные экономики заключают многостороннее соглашение о переводе всей торговли в регионе только на ADR. Россия и страны ОПЕК, крупные экспортеры нефти, с удовольствием присоединяются, понимая свою растущую зависимость от азиатского рынка», — выстраивают в Saxo ход дальнейших событий.

«Переденоминация значительной доли международной торговли из американского доллара в другую валюту оставляет США еще меньше притока денег, нужного для финансирования обоих дефицитов — и торгового, и бюджетного. Всего за несколько месяцев доллар слабеет на 20% относительно ADR и на 30% относительно золота, так что спотовая цена последнего в 2020 году заметно превышает 2 тыс. долларов», — описывают аналитики возможные последствия создания Азией своей резервной валюты.

Saxo Bank: доллар вот-вот рухнет Сильный доллар и дефицит долларовой ликвидности оказывают давление на мировой экономический рост. Американские политики самых разных взглядов демонстрируют все большую готовность поддержать активные действия, направленные на ослабление доллара, и если этого не удастся добиться Федеральной резервной системе через монетарную политику, то вмешается администрация президента Дональда Трампа. Об этом пишут аналитики Saxo Bank в прогнозе на IV квартал 2019 года по глобальным рынкам.

О предпосылках для ослабления доллара Saxo Bank неоднократно писал ранее и развивает мысль в другом пункте «шокирующих предсказаний».

«Мир сделал полный круг после упразднения Бреттон-Вудской системы, когда он, по сути, перешел от обеспеченного золотом доллара США к чисто бумажному. При этом возникли триллионы долларов заимствований, и не только в США, но и по всему миру. Каждый кредитный цикл требовал все большего снижения ставок и стимулирования экономики, чтобы предотвратить полный коллапс американской и мировой финансовой системы. При предельно низких ставках и гигантском, все растущем дефиците бюджета США приближение рецессии в Америке потребует от ФРС раздуть ее баланс до неимоверной величины, чтобы профинансировать новые расходы, вводимые Дональдом Трампом ради улучшения инфраструктуры в надежде переизбраться. Но происходит нечто странное: по мере углубления стимулирующих мер резко поднимаются зарплаты и цены, как раз по причине нехватки ресурсов и квалифицированной рабочей силы из-за недоинвестирования ранее. Рост инфляции и доходности облигаций, в свою очередь, подхлестывает стоимость капитала, выбивая с рынка «компании-зомби» и заставляя других слабых должников отчаянно искать финансирование. Понимание, что ФРС будет только ускорять расширение баланса, а учетную ставку держать до жестокости низкой, приведет к крутой девальвации доллара во всем мире», — пишут аналитики в новом материале.

Надежды республиканца Трампа переизбраться на пост президента Соединенных Штатов, к слову, не оправдаются, следует из «шокирующих предсказаний» Saxo Bank: «демократы благодаря женщинам и миллениалам одержат чистую победу на выборах 2020 года в США» и получат контроль и над президентским креслом, и над обеими палатами конгресса. «Его (Трампа) победу в 2016 году обеспечили пожилые белые избиратели, а их доля в населении уменьшается: сейчас в США самым многочисленным поколением являются люди от 20 до 40 лет, настроенные гораздо более либерально. И миллениалы, и старшая часть «поколения Z» становятся там все активнее настроенными против несправедливости и неравенства, связанных с накачкой активов центробанками, а также против изменений климата. Президент Трамп как отрицающий последние оказывается главным громоотводом. Левых голосов становится все больше именно из-за отвращения к Трампу, которое в особенности высказывают женщины из пригородов и миллениалы», — рассуждают в Saxo.



«Шокирующие предсказания» Saxo Bank: Россия в 2020 году выиграет и в зеленой, и в черной энергетике «Шокирующие предсказания» касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых финансовые рынки может накрыть мощной ударной волной.

Другие допущения Saxo Bank в рамках «шокирующих предсказаний» включают получение Россией преимуществ в следующем году и в черной, и в зеленой энергетике, уход Европейского ЦБ от отрицательных ставок, лидерство нефтегазовой отрасли при «тревожных звонках» в индустрии чистой энергетики, приближающийся дефолт ЮАР, изменение системы налогообложения бизнеса в США в пользу внутреннего производства, предпосылки для социального и экономического кризиса в Швеции, запуск процедуры выхода Венгрии из Евросоюза.