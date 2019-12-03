Число участников Системы быстрых платежей выросло до 29, свидетельствует информация сайта Национальной системы платежных карт.

Так, одним из новых участников СБП, через которую можно мгновенно перевести деньги на счет клиента подключенной кредитной организации по номеру его телефона, стал банк для предпринимателей «Точка». Напомним, проект сейчас развивают банк «Открытие» и группа QIWI, при этом на странице СБП на сайте НСПК «Точка» указана отдельно.

Также в список добавлен Финам Банк. По информации на его сайте, он предоставляет услуги по переводу денежных средств через СБП с 18 ноября.

Самым новым участником СБП на ее странице указана система электронных платежей «Элплат» (платежная небанковская кредитная организация «Электронные платежи»). На ее сайте говорится, что ПНКО «Элплат» присутствует в 15 регионах РФ, где осуществляет расчетные услуги по переводу денежных средств физических лиц. На сайте компании, в частности, можно оплатить любую задолженность перед бюджетом с помощью электронного кошелька «Элплат» или карты.

О подключении к Системе быстрых платежей сообщила во вторник также компания «КиберПлат», однако отдельно она в списке участников СБП на данный момент не фигурирует. Как следует из релиза компании, речь идет о подключении через банк «Платина», расчетный банк системы электронных платежей «КиберПлат» (CyberPlat). Банк ранее был включен в перечень участников СБП.

В справке об ООО «КиберПлат» отмечается, что одноименная система электронных платежей является лидером рынка по масштабам приема платежей: на сегодняшний день ее сеть включает более 1,48 млн точек по всему миру, принимающих платежи в пользу более чем 8,3 тыс. провайдеров коммерческих, муниципальных и государственных услуг.

«Компания в оптимальные сроки завершила интеграцию в Систему быстрых платежей и предложила клиентам еще один удобный сервис мгновенного и безопасного перевода денежных средств», — комментирует генеральный директор «КиберПлат» Андрей Грибов.



На сегодняшний день полный список участников СБП выглядит так: ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, «Ак Барс», Газпромбанк, QIWI (Киви Банк), Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк, РНКО «Платежный Центр», ЮниКредит Банк, Газэнергобанк, «Открытие», «Русский Стандарт», «Авангард», Московский Кредитный Банк, «Левобережный», Россельхозбанк, Веста Банк, Почта Банк, банк «Платина», СДМ-Банк, «Рокетбанк», Финам Банк, «Нейва», «Точка», «Элплат».