Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на самозанятых граждан, участвующих в процедуре закупок госкомпаний.
В настоящее время самозанятые граждане вправе принимать участие в закупках госкомпаний на общих основаниях и наряду с иными участниками закупок. При этом законодательство предусматривает в отношении субъектов МСП меры поддержки при участии в закупках.
Законопроектом предлагается распространить меры поддержки в течение срока проведения эксперимента по установлению налогового режима на самозанятых (налога на профессиональный доход) в Москве, Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан и в отношении самозанятых граждан.
Таким образом, предполагается, что норма о приравнивании таких граждан к субъектам МСП при закупках госкомпаний будет действовать временно — до 2028 года.
По итогам анализа реализации налогового режима для самозанятых эксперимент могут расширить с 1 июля 2020 года на все субъекты РФ.