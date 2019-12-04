Рабочая группа Госдумы подготовила пакет законопроектов, направленный на защиту прав граждан при банкротстве финансовых организаций, он будет внесен в нижнюю палату в ближайшее время. Об этом в среду сообщила журналистам председатель группы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Подготовлен к внесению комплекс законопроектов, направленных на защиту прав и законных интересов граждан в сфере страхования, усиление парламентского контроля за финансовым рынком и противодействие неправомерным действиям при банкротстве кредитных, страховых и иных финансовых организаций», — сказала Яровая по итогам своего доклада на Совете Госдумы.

Депутат уточнила, что речь идет о восьми инициативах, направленных на профилактику правонарушений в этой сфере. «Предложенные конкретные меры — это в первую очередь меры профилактики. Поздно защищать права граждан и государства, когда ресурсы украдены и выведены за пределы страны. Механизм защиты должен действовать на опережение», — подчеркнула она.

По словам депутата, инициативами, в частности, предлагается ввести обязательное включение во все договоры страхования информации о размере премии, которую страхователи уплачивают страховым компаниям. Кроме того, предусматривается усиление банковского контроля за использованием средств компенсационного фонда СРО, чтобы предотвратить риски выведения недобросовестными лицами денег со счетов.

«Считаем необходимым сделать неминуемым наступление уголовной ответственности за совершение преднамеренного или фиктивного банкротства кредитных и страховых организаций независимо от суммы ущерба, опасность преступления и ответственность за него должны быть соразмерны», — добавила Яровая.

Предлагаемые меры, продолжила она, предполагают и наделение Банка России дополнительными полномочиями при усилении его отчетности перед нижней палатой. «Предлагается, чтобы Банк России представлял в Госдуму проект основных направлений развития финансового рынка не один раз в три года, а раз в год. Ответы на обращения председателя Банка России должны будут подписываться руководителями федеральных правоохранительных органов, а не опускаться на региональный или районный уровень», — уточнила парламентарий.

Помимо этого, отметила она, законопроектами устанавливается ряд обеспечительных мер, направленных на недопущение вывода активов из страны.