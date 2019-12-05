Производитель электроники Xiaomi запустил приложение для выдачи микрозаймов. Пока что сервис доступен только на территории Индии и только для Android-пользователей, передает Gizmochina.

Клиент Mi Credit может получить заем прямо через свой смартфон, без оформления договора и визита в офис. Лимит займа составляет 100 тыс. рупий (около 90 тыс. рублей). За финансовую сторону сервиса отвечают пять небанковских организаций Индии, они же предоставляют кредитный отчет.

Сейчас Mi Credit работает в десяти штатах страны, к марту 2020 года компания намерена расширить регион обслуживания. Пока неизвестно, будет ли Xiaomi расширять свой бизнес по выдаче микрозаймов на другие страны. Сервис доступен в Google Play и магазине приложений для смартфонов Xiaomi, он связан с системой бесконтактных платежей Mi Pay.

Xiaomi — не единственная компания, которая заинтересовалась финансовым сектором. Так, в марте этого года Apple запустила на американском рынке собственную кредитную карту Apple Card. IT-компания не имеет лицензии для выпуска карт, поэтому эмитентом Apple Card выступил банк Goldman Sachs.