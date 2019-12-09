Агентство по страхованию вкладов 29 ноября перечислило Банку России 12 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщили в агентстве, уточнив, что с начала IV квартала оно вернуло 21 млрд рублей.

В общей сложности агентство перечислило Центробанку 213 млрд рублей, в том числе в 2019 году — 168 млрд. На 1 декабря 2019 года остаток задолженности АСВ составляет 629 млрд рублей.

В 2015—2017 годах Банк России предоставил агентству кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ был получен 23 октября 2017-го, а в конце того же года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.



В рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей агентство получило 842 млрд. Денежные средства были полностью направлены на страховые выплаты вкладчикам, указано в сообщении.