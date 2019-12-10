Чистый отток капитала из России (чистое кредитование нерезидентов) за 11 месяцев составил 33,7 млрд долларов, оказавшись в 1,6 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные комментария ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — ноябре 2019 года» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе — ноябре 2019 года составило 33,7 млрд долларов США против 54 млрд долларов США в январе — ноябре 2018 года. Наибольшее влияние на указанную величину оказало сокращение иностранных обязательств банков и рост внешних требований прочих секторов, которые частично были скомпенсированы привлечением в небанковский сектор средств нерезидентов», — отмечается в сообщении регулятора.

Напомним, в конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Согласно данным, публиковавшимся ранее, чистый отток капитала за десять месяцев этого года равнялся 31,6 млрд долларов. Таким образом, отдельно в ноябре отток составил 2,1 млрд долларов.

По оценке ЦБ, профицит счета текущих операций платежного баланса России в январе — ноябре составил 71,6 млрд долларов, сократившись на 30,6 млрд по сравнению с соответствующим показателем 2018 года. «Определяющим стало уменьшение положительного сальдо торгового баланса главным образом вследствие снижения экспорта топливно-энергетических товаров под влиянием неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры», — поясняет регулятор.



«Международные резервы выросли на 61 млрд долларов США (на 37,4 млрд долларов США в январе — ноябре 2018 года) преимущественно в результате покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», — указано также в сообщении Центробанка.