Чистый отток капитала из России (чистое кредитование нерезидентов) за десять месяцев составил 31,6 млрд долларов, оказавшись в 1,3 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные комментария ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — октябре 2019 года» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе — октябре 2019 года составило 31,6 млрд долларов США (41,2 млрд долларов США в январе — октябре 2018 года). Определяющими стали операции банков, нарастивших внешние требования и снизивших обязательства перед нерезидентами. Финансовые операции прочих секторов, в отличие от сопоставимого периода прошлого года, внесли относительно небольшой вклад в формирование итогового сальдо», — отмечается в комментарии регулятора.

Напомним, в конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Согласно данным, публиковавшимся ранее, чистый отток капитала за девять месяцев этого года равнялся 24,9 млрд долларов. Таким образом, отдельно в октябре отток составил 6,7 млрд долларов.

По оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе — октябре 2019 года уменьшилось до 65,1 млрд долларов с 88,6 млрд за десять месяцев 2018 года. Динамика показателя обусловлена сокращением профицита международной торговли товарами в результате снижения экспорта топливно-энергетических товаров и расширения совокупного дефицита прочих компонентов текущего счета, поясняют в ЦБ.



«Международные резервы выросли на 56,3 млрд долларов США (на 35,7 млрд долларов США в январе — октябре 2018 года) за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления преимущественно в первом полугодии 2019 года средств от размещения суверенных ценных бумаг за рубежом», — добавляют в Центробанке.

