Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) предложило изменить правила использования Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), обязав органы власти предоставлять в нее актуальную информацию о гражданах в течение суток, пишет РБК . Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства.

Так, в текущей версии правил госорганы также обязаны оперативно предоставлять данные, но при наличии технической возможности. Министерство предложило убрать эту оговорку, поскольку на практике она препятствует поддержанию информации в ЕСИА в актуальном состоянии и не позволяет пользователям системы «оперировать достоверными и достаточными сведениями о действительности паспорта физического лица на дату обращения, а также иными сведениями», говорится в пояснительной записке к проекту.

Сегодня государственные органы технически не готовы к внедрению цифрового профиля, пояснил источник издания в аппарате правительства. «Если бы они были готовы, цифровой профиль был бы не нужен, это не самоцель. Обмен данными в режиме реального времени между федеральными органами исполнительной власти и гражданами — вот цель. Цифровой профиль служит инструментом ее достижения», — объяснил он.

ФСБ предупредила о риске утечек из создаваемой единой базы персональных данных В Госдуму в начале июля этого года были внесены законопроекты по совершенствованию правовой базы нацпроекта «Цифровая экономика», в частности законопроект о цифровом профиле россиян.

В пояснительной записке к проекту изменения правил ЕСИА указано, что для его реализации потребуется модернизация ведомственных информационных систем. Каких, не уточняется. Большинство замечаний к документу сводятся к тому, что там не указаны источники финансирования модернизации информационных систем.

По словам представителя Минкомсвязи, размер затрат на модернизацию должны будут определить сами ведомства, а работы будут финансироваться из их бюджетов. Чтобы они успели обновить свои информационные системы, срок вступления постановления в силу перенесли с 1 января на 1 сентября 2020 года.

Какие именно данные ведомства будут передавать в ЕСИА, Минкомсвязь определит по итогам эксперимента по повышению качества и связности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах. Эксперимент должен завершиться в I квартале 2020 года.