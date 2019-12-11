Российские фондовые индексы в среду начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,05% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 933,85 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,08% и равнялся 1 455,44 пункта.

Фактором риска для всей группы российских активов в среду может стать запланированное на сегодня голосование в комитете по международным делам сената США по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций к РФ, считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

При этом из позитивных моментов, отмечает он, накануне стало известно о том, что пункт об ограничениях в отношении российского госдолга не вошел в финальную версию оборонного бюджета США.

«Учитывая нейтральный внешний фон, сегодня ожидаем продолжения проторговки индексом Мосбиржи преимущественно верхней половины диапазона 2 900—2 950 пунктов», — прогнозирует эксперт.